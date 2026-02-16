Los embalses en La Rioja alcanzan 63,1% de su capacidad en la última semana

Archivo - Embalse de Mansilla, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los embalses riojanos se encuentran al 63,1 por ciento de su capacidad tras un aumento de su volumen de ocupación, que hace un semana se encontraba en el 57,5 por ciento de su capacidad total.

Según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los porcentajes oscilan entre el 86 por ciento de Mansilla y el 48,2 de Pajares, pasando por el 55,1 por ciento de González Lacasa.

En concreto, el embalse de Mansilla, que tiene una capacidad de 67,7 hectómetros cúbicos, cuenta con 58,2 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 86 por ciento. De este modo, ha bajado 0,87 hectómetros cúbicos en la última semana. Con respecto a hace un año, cuenta con 1,73 hectómetros cúbicos menos.

El embalse de Pajares, que tiene una capacidad total de 35,2 hectómetros cúbicos, cuenta hoy con 16,9 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 48,2 por ciento. Cuenta con 2,35 hectómetros cúbicos más que hace siete días. Con respecto a hace un año, presenta 9,49 hectómetros cúbicos menos.

Por último, el embalse de González Lacasa, con una capacidad de 32,9 hectómetros cúbicos, tiene un volumen de 18,1 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 55,1 por ciento. Tiene 3,69 hectómetros cúbicos más que la semana pasada. Con respecto a hace un año, cuenta con 7,85 hectómetros cúbicos menos.