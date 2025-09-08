Los embalses riojanos bajan al 49,5 por ciento de su capacidad

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los embalses riojanos se encuentran esta semana al 49,5 por ciento de su capacidad, lo que supone casi tres puntos menos que la cifra que marcaban hace siete días, cuando se encontraban al 52,4 por ciento.

Según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los porcentajes oscilan entre el 51,3 de Mansilla, y el 37,7 por ciento de González Lacasa, pasando por el 59,7 por ciento de Pajares.

En concreto, el embalse de Mansilla, que tiene una capacidad de 67,7 hectómetros cúbicos, cuenta con 34,7 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 51,3 por ciento. De este modo, ha bajado en esta última semana 2,59 hectómetros cúbicos. Con respecto a hace un año, cuenta con 1,08 hectómetros cúbicos más.

El embalse de Pajares, que tiene una capacidad total de 35,2 hectómetros cúbicos, cuenta hoy con 21 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 59,7 por ciento. Cuenta con 0,18 hectómetros cúbicos menos que hace siete días. Con respecto a hace un año, presenta 5 hectómetros cúbicos más.

Por último, el embalse de González Lacasa, con una capacidad de 32,9 hectómetros cúbicos, tiene un volumen de 12,4 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 37,7 por ciento. Tiene 1,45 hectómetros cúbicos menos que la semana pasada. Con respecto a hace un año, cuenta con 0,88 hectómetros cúbicos menos.