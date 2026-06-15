Los embalses riojanos bajan al 91,4 por ciento de su capacidad en la última semana

Archivo - Embalse de Mansilla desde la presa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los embalses riojanos se encuentran al 91,4 por ciento de su capacidad, una cifra inferior a la que se registraba hace una semana, cuando se situaban en el 93,3 por ciento.

Según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los porcentajes se encuentran entre el 94,5 por ciento de Pajares y el 89,3 de Mansilla pasando por el 90,5 por ciento de González Lacasa.

En concreto, el embalse de Mansilla, que tiene una capacidad de 67,7 hectómetros cúbicos, cuenta con 60,5 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 89,3 por ciento. De este modo, ha bajado en 1,33 hectómetros cúbicos en la última semana. Con respecto a hace un año, cuenta con 2,76 hectómetros cúbicos menos.

El embalse de Pajares, que tiene una capacidad total de 35,2 hectómetros cúbicos, cuenta hoy con 33,3 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 94,5 por ciento. Cuenta con 0,82 hectómetros cúbicos menos que hace siete días. Con respecto a hace un año, presenta 1,71 hectómetros cúbicos menos.

Por último, el embalse de González Lacasa, con una capacidad de 32,9 hectómetros cúbicos, tiene un volumen de 28,8 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 90,5 por ciento. Tiene 0,43 hectómetros cúbicos menos que la semana pasada. Con respecto a hace un año, cuenta con 1,40 hectómetros cúbicos menos.