Los embalses riojanos descienden ligeramente esta semana y se sitúan en el 34,7 por ciento de su capacidad

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los embalses riojanos se encuentran esta semana al 34,7 por ciento de su capacidad, frente al 35,9 por ciento de hace una semana, lo que supone un descenso de un poco más de un punto.

Según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los porcentajes oscilan entre el 50,6 por ciento de Pajares y el 21,1 de González Lacasa, pasando por el 32,4 de Mansilla.

En concreto, el embalse de Mansilla, que tiene una capacidad de 67,7 hectómetros cúbicos, cuenta con 22,0 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 32,4 por ciento. De este modo, ha bajado en 0,68 hectómetros cúbicos en la última semana. Con respecto a hace un año, cuenta con 13,32 hectómetros cúbicos menos.

El embalse de Pajares, que tiene una capacidad total de 35,2 hectómetros cúbicos, cuenta hoy con 17,8 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 50,6 por ciento. Cuenta con 0,86 hectómetros cúbicos menos que hace siete días. Con respecto a hace un año, presenta 0,44 hectómetros cúbicos más.

Por último, el embalse de González Lacasa, con una capacidad de 32,9 hectómetros cúbicos, tiene un volumen de 6,9 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 21,1 por ciento. Tiene 0,10 hectómetros cúbicos menos que la semana pasada. Con respecto a hace un año, cuenta con 6,17 hectómetros cúbicos menos.