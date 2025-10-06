Los embalses riojanos siguen su descenso y se sitúan en el 39,9 por ciento de su capacidad

Archivo - Embalse de Mansilla desde la presa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los embalses riojanos se encuentran esta semana al 39,9 por ciento de su capacidad, frente al 41,03 por ciento de hace una semana, lo que supone un descenso de poco más de un punto.

Según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los porcentajes oscilan entre el 57,7 por ciento de Pajares y el 22,3 de González Lacasa, pasando por el 39,7 de Mansilla.

En concreto, el embalse de Mansilla, que tiene una capacidad de 67,7 hectómetros cúbicos, cuenta con 26,9 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 39,7 por ciento. De este modo, no ha variado en la última semana. Con respecto a hace un año, cuenta con 1,81 hectómetros cúbicos menos.

El embalse de Pajares, que tiene una capacidad total de 35,2 hectómetros cúbicos, cuenta hoy con 20,3 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 57,7 por ciento. Cuenta con 0,19 hectómetros cúbicos menos que hace siete días. Con respecto a hace un año, presenta 4,83 hectómetros cúbicos más.

Por último, el embalse de González Lacasa, con una capacidad de 32,9 hectómetros cúbicos, tiene un volumen de 7,3 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 22,3 por ciento. Tiene 0,94 hectómetros cúbicos menos que la semana pasada. Con respecto a hace un año, cuenta con 4,15 hectómetros cúbicos menos.