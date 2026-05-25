EmprendeRioja premia el relevo generacional de Gobela Estudio al hacerse cargo del proyecto empresarial 'Para Pájaros' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El reconocimiento de Emprendedor del Mes, dentro del programa EmprendeRioja, ha recaído en esta ocasión en el proyecto empresarial de Gobela Estudio, impulsado por Adrián Laya, Israel González y Santiago Beltrán, que va a tomar el relevo de la firma 'Para Pájaros' en Logroño.

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, junto al responsable de la Unidad de Acompañamiento de Proyectos Empresariales de la ADER, Gustavo Ortiz, y a la responsable del Departamento de Creación de Empresas y Atención a Emprendedores de la FER, Rocío Bazán, ha entregado este lunes el reconocimiento.

Pérez Echeguren ha destacado precisamente la importancia "de ser el relevo generacional de una empresa de estas características, tan diferenciada".

"Es un buen ejemplo del objetivo que perseguía el Gobierno de La Rioja cuando impulsó el programa EmprendeRioja en febrero de 2024 para convertir esta región en la mejor para emprender y consolidar iniciativas como esta", ha afirmado.

El gerente de la ADER ha destacado que "la fabricación e instalación de cajas nido es una solución sostenible y eficaz en el control de plagas, en una sociedad cada vez más concienciada con la sostenibilidad y el medioambiente".

Por eso, ha valorado que "la persona que emprende identifica oportunidades, innova y asume riesgos para materializar una idea, buscando generar un impacto económico o social".

En los últimos años, los paisajes agrarios españoles han variado, generando ecosistemas mucho más proclives a la proliferación de plagas, una circunstancia que ha puesto de manifiesto la necesidad de apostar por el control biológico de plagas.

En ese contexto, nació hace una década 'Para Pájaros' (parapajaros.com), de la mano de Iñaki Jarauta, quien dedicó la última etapa de su vida laboral a desarrollar esta idea de negocio ahora con continuidad.

En el marco del programa EmprendeRioja, la ADER ofrece un asesoramiento individualizado a las personas que quieran emprender en La Rioja o que hayan comenzado ya su actividad, y también impulsa jornadas informativas sobre las diferentes líneas de ayudas vinculadas al emprendimiento.