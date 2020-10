La empresa riojana xExprimir lanza su nueva marca, VEGUICIA, con nuevos formatos y recetas de zumos frescos

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa riojana xExprimir lanza su nueva marca, VEGUICIA, con

nuevos formatos y recetas. Sus Zumos Frescos de vida corta aspiran

a revolucionar el consumo de los zumos naturales.

Los hábitos de consumo están cambiando, y los consumidores cada vez están más interesados en los productos frescos de IV Gama. Por ello, xExprimir presenta VEGUICIA, un zumo fresco y natural de vida corta.

En xExprimir creen que las palabras "zumo fresco" no deben ir ligadas a caducidades de 60 días, y aún menos a meses. Por eso los nuevos zumos VEGUICIA son una categoría de producto que hasta ahora no existía: Los zumos frescos IV Gama. Así pues, se diferencian

del resto de zumos existentes hasta ahora en el mercado, tanto conservados a temperatura ambiente como en refrigeración. xExprimir fabrica los primeros zumos naturales realmente frescos, pues no han sido sometidos a altas presiones ni pasteurización o tratamiento térmico alguno.

Su método de conservación natural ha sido patentado, lo que garantiza que realmente son los únicos zumos frescos IV Gama del mercado.

Para que un zumo pueda ser considerado como fresco debe producirse de forma totalmente natural, y no haber sido sometido a procesos térmicos o físicos (Pasteurización, esterilización, HPP...). Estos procesos tan agresivos con la fruta y la verdura fresca consiguen llegar a conservar productos durante meses en el frigorífico, pero pierden una parte importante de sus propiedades y alteran su sabor natural.

xExprimir apuesta también por la máxima transparencia con el consumidor en la creencia de que se trata de uno de los valores más relevantes para conseguir su confianza.

Por ello en el centro de las etiquetas de VEGUICIA se da todo el protagonismo al día que ese zumo ha sido exprimido y la fecha hasta la que se mantendrá con todo su sabor y propiedades intactos. Así mismo, incluye la información de las verduras y frutas frescas de temporada que se han utilizado, garantizando que han sido exprimidas,

envasadas y servidas a los puntos de venta en el mismo día.

Sus 10 días de caducidad desde su exprimido le permitirán al consumidor tomar zumos frescos todos los días, sin necesidad de hacérselos en casa, o tener que bajar todos los días a su tienda habitual a exprimírselo.

Los zumos VEGUICIA se envasan con los más altos estándares en Seguridad Alimentaria en su planta certificada por IFS con nivel Higher Level, asegurando el máximo control de calidad desde la selección de las frutas y verduras frescas (todos los cultivos de materia prima deben contar con sello GLOBALGAP o con certificado de producción ecológica), pasando por el envasado, y hasta la expedición de todos sus zumos frescos.

Hay que destacar también el compromiso de esta empresa por reducir su impacto ambiental, apostando por un proceso de elaboración continuo en frío, muy respetuoso con el medio ambiente, al evitar procesos térmicos o físicos que consumen mucha energía y agua. Este compromiso le permite tener una menor huella de carbono que sus

competidores.

El proceso de investigación y desarrollo del proyecto ha durado más de dos años, y ha contado con una inversión superior al millón y medio de euros. Este trabajo ha permitido registrar una patente internacional de su proceso de conservación natural, al entenderse que estos zumos aportan una nueva solución técnica en la elaboración de sus zumos, desde el exprimido hasta su conservación.

La nueva gama de zumos frescos VEGUICIA se divide entre las recetas denominadas "solas" y "acompañadas". Las recetas "solas" están compuestas al 100% por una sola variedad de fruta o verdura fresca. Mientras que las "acompañadas" son recetas compuestas por diferentes variedades de frutas y verduras frescas.