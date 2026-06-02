Empresas y entidades podrán obtener un distintivo de 'Marca de Excelencia en Igualdad de La Rioja'

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Empresas y entidades de La Rioja podrán obtener un distintivo de 'Marca de Excelencia en Igualdad de La Rioja', después de que el Ejecutivo regional aprobara hoy el decreto que lo regula.

Tal y como ha trasladado el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, el decreto regula el procedimiento y las condiciones para su concesión, utilización y revocación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 7/2023, de 20 de abril, de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres de La Rioja.

Cualquier empresa o entidad, de capital público o privado, que ejerza su actividad en La Rioja, podrá solicitar la concesión de este distintivo que reconoce públicamente la labor desarrollada en favor de la igualdad de oportunidades.

Para ello deberá implementar políticas efectivas de igualdad y lucha contra el acoso por razón de género y fomentar entornos de trabajo más justos y equitativos.

Por otro lado, en el concepto de empresa o entidad también se tiene en cuenta a las cooperativas de trabajo asociado.

La convocatoria de este año 2026 será publicada en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) próximamente y establecerá las bases reguladoras, así como el plazo de presentación de solicitudes, que en ningún caso será inferior a veinte días hábiles. Asimismo, en la misma se desarrollará el contenido a evaluar, su orden de prelación y la valoración de cada uno de ellos.

El reconocimiento del distintivo tendrá una vigencia de cuatro años desde la publicación de la resolución de concesión en el BOR, siempre que no sea objeto de suspensión o revocación.

En el plazo de los treinta días anteriores a la fecha de finalización del periodo de vigencia del distintivo, la empresa o entidad podrá solicitar la prórroga del mismo ante la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral.

En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del decreto, la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo designará una Comisión de Evaluación para el estudio y propuesta de concesiones del distintivo.