Enagás lanza el Plan de Participación Pública de la Red Troncal de Hidrógeno en La Rioja - ENAGÁS

LOGROÑO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Enagás ha presentado hoy el Plan Conceptual de Participación Pública (PCPP) de la Red Troncal Española de Hidrógeno en La Rioja, en una reunión en la que han participado la Consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León; el Consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés; el Director General de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro; el Director General de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sanz de Urturi; y la Directora General de Transición Energética de Enagás, Natalia Latorre.

Durante el encuentro, celebrado en la Biblioteca de la Consejería de Hacienda del Gobierno de La Rioja, se han avanzado los principales detalles de esta infraestructura clave para impulsar el hidrógeno renovable, y se ha destacado que la región ocupará una posición estratégica dentro de la Red Troncal Española de Hidrógeno.

Los municipios, las administraciones y la sociedad riojana contribuirán activamente al desarrollo de una infraestructura esencial para la descarbonización, que tendrá un impacto económico y social en el territorio muy significativo. Una infraestructura clave que recorrerá 39 municipios riojanos La Rioja contará con alrededor de 117 kilómetros de hidroductos, integrados en dos tramos de la Red Troncal Española de Hidrógeno: el tramo Haro-Zaragoza, perteneciente al Eje Valle del Ebro, con aproximadamente 110 kilómetros; y el tramo Arrigoriaga-Haro, correspondiente al Eje de la Cornisa Cantábrica, con unos 7 kilómetros en territorio riojano.

La futura Red Troncal, que transcurrirá en la mayor parte de su trazado en paralelo a la de la red de gas natural, convertirá a La Rioja en un potencial punto neurálgico del mercado del hidrógeno. El trazado albergará una de las tres estaciones de compresión de la Red Troncal Española de Hidrógeno, ubicada en El Villar de Arnedo, que será una infraestructura clave para la operación del sistema.

El Plan Conceptual de Participación Pública en La Rioja se desarrollará hasta el próximo 27 de marzo y prevé ubicar puntos de información en 39 municipios: Briñas, Haro, Rodezno, Ollauri, Gimileo, Briones, San Asensio, Torremontalbo, Cenicero, Lardero, Uruñuela, Huércanos, Navarrete, Sotés, Entrena, Alberite, Clavijo, Ribafrecha, Murillo de Río Leza, Agoncillo, Lagunilla del Jubera, Santa Engracia del Jubera, Arrúbal, Galilea, Corera, Alcanadre, El Redal, Ausejo, Ocón, Tudelilla.

El Villar de Arnedo, Arnedo, Pradejón, Quel, Calahorra, Aldeanueva de Ebro, Autol, Rincón de Soto y Alfaro. Además, el Plan contempla la celebración de ocho jornadas participativas presenciales, abiertas a la ciudadanía, en las que se expondrá la información del proyecto.

Un proceso participativo abierto y transparente La Rioja se integra así en el mayor plan de participación pública de estas características desarrollado en España, que recorre 13 comunidades autónomas y más de 500 municipios. El PCPP de la Red Troncal Española de Hidrógeno recoge las aportaciones de administraciones públicas, organismos, asociaciones y de todos los ciudadanos interesados en participar, con una duración total prevista de 18 meses, tras los cuales se elaborará un informe final con los resultados del proceso.

El objetivo del Plan es explicar la infraestructura con información transparente, fomentar la participación activa de los territorios, resolver dudas y garantizar que el desarrollo de la red incorpore las mejores soluciones desde el punto de vista social y ambiental, desde una fase temprana.

El proyecto de los primeros ejes de la Red Troncal Española de Hidrógeno contempla el desarrollo de alrededor de 2.600 kilómetros de hidroductos. La economía del hidrógeno generará en España más de 32.000 millones de euros de PIB y contribuirá al mantenimiento de unos 81.000 empleos durante el desarrollo de la Red Troncal. Se puede consultar toda la información disponible del PCPP en la web https://www.infraestructurasdehidrogeno.es/