Enfermería Hospital de Calahorra lidera proyecto de buenas prácticas en seguridad del paciente y excelencia en cuidados

LOGROÑO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Enfermería del Hospital de Calahorra lidera un proyecto de buenas prácticas en seguridad del paciente y excelencia en los cuidados. El centro hospitalario ha sido uno de los siete seleccionados, de entre los 27 presentados, para participar en el programa de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados (BPSO España) que ayer celebró un simposio en el Instituto Carlos III de Madrid, por su décimo aniversario.

En el evento, en el que participaron autoridades y representantes de instituciones sanitarias de 16 de comunidades autónomas y miembros del Instituto Carlos III, se hizo entrega de los diplomas a los centros que celebran su décimo aniversario en el programa (cohorte 2012-2021) y se presentó a los nuevos centros incorporados a esta iniciativa, entre los que se encuentra el Hospital de Calahorra.

Por parte del Hospital de Calahorra, asistió al acto la líder del proyecto, Cristina Lerín, coordinadora de enfermería de las plantas de hospitalización del Hospital de Calahorra, junto con la directora de Enfermería, Noelia Vicente, y la directora gerente Isabel Muñoz, en representación de la consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, María Somalo.

Muñoz ha resaltado en su intervención que "La Rioja se une por primera vez a esta iniciativa de prestigio internacional que pone en valor el compromiso de la enfermería con la excelencia de los cuidados" y ha trasladado todo el apoyo institucional tanto de la Dirección del Hospital como de la Consejería de Salud "a un proyecto que repercutirá, sin duda, en una mejor atención al paciente".

Junto al centro de La Rioja Baja, se han sumado al programa recientemente el Sector III de Zaragoza, Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, Área de Salud de Badajoz, Área Sanitaria de Coruña y Cee, Hospital Universitario del Sureste de Madrid y el departamento de Salud Valencia La Fe.

El Simposio contó, además, con la intervención de John Lavis, presidente del NQuIRE International Advisory Council y director del McMaster Health Forum de Ontario, y de Doris Grinspun, Chief Executive Officer of the Registered Nurses' Association of Ontario (RNAO).

Durante los tres próximos años, el hospital implantará este modelo canadiense, que fomenta las mejores prácticas reconocidas a nivel internacional, basadas en la evidencia científica.

Como se ha destacado a lo largo del evento celebrado en el Instituto Carlos III, uno de los objetivos es favorecer la traslación de los resultados de investigación a la práctica clínica. Al término de este periodo y tras la superación de las correspondientes auditorias el Hospital de Calahorra obtendrá la certificación de Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados (CCEC/BPSO).

Cristina Lerín, líder del proyecto, explicaba en su intervención cuáles han sido las guías elegidas por parte del Hospital Calahorra de entre las más de 40 que se incluyen en el programa para conseguir la acreditación como Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados.

Así, detallaba que "hemos optado por valoración y manejo de las lesiones por presión (úlceras), prevención y disminución de lesiones derivadas de las caídas y cuidados y mantenimiento de los accesos vasculares están alineadas con los objetivos estratégicos de la institución como 'Hospital seguro' y 'Hospital de confianza'.

Por su parte, la directora de Enfermería del Hospital de Calahorra, Noelia Vicente, destacaba también la importancia de este proyecto de Excelencia en Cuidados para mejorar la seguridad del paciente.

"Debemos gradecer el compromiso y esfuerzo realizado por los profesionales de enfermería, líderes del proyecto, que han hecho posible que el Hospital de Calahorra haya sido seleccionado como uno de los siete centros sanitarios, de entre los 27 presentados, para participar en este programa, avalando con ello la trayectoria histórica del hospital en materia de calidad asistencial y seguridad del paciente", ha defendido la responsable del centro.

Asimismo, resaltaba que quedan por delante tres años intensos de trabajo basado en la evidencia científica que culminará con la obtención de la certificación como Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados.

CENTROS COMPROMETIDOS CON LA EXCELENCIA EN CUIDADOS (BPSO ESPAÑA).

La iniciativa de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados se enmarca en el programa internacional BPSO de la Asociación de Enfermeras de Ontario (RNAO).

Una iniciativa cuya gestión en España la realiza la Unidad de Investigación en Cuidados (INVESTEN), dependiente del Instituto de Salud Carlos III y el Centro Español para los Cuidados en Salud, un Centro de Excelencia del Instituto Joanna Briggs que promueve la práctica de los cuidados basados en la evidencia a nivel mundial.

Un Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados es un centro reconocido por las instituciones convocantes como una institución implicada en la aplicación, evaluación y mantenimiento de guías de buenas prácticas.

Estas guías son un conjunto de recomendaciones dirigidas a optimizar la atención a los pacientes, y que se basan en la revisión sistemática de la evidencia y la valoración de los beneficios y los riesgos de las opciones asistenciales alternativas.

Los beneficios derivados de este compromiso incluyen la mejora en el cuidado del paciente, el enriquecimiento de la práctica profesional y la mejora en los resultados en salud, así como una mejora en la cohesión del trabajo multidisciplinar, todo ello a través de la práctica basada en la evidencia.