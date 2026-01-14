Enfermos de ELA en fase muy avanzada podrán acogerse al grado III+ de dependencia con mejoras económicas y cuidados 24 h

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha aprobado la implantación del nuevo grado 'III+' de dependencia extrema para pacientes de ELA en fase muy avanzada. El nuevo nivel lleva aparejado una ayuda económica para el enfermo -de entre 3.200 y 9.859 euros- de acuerdo a la intensidad de los cuidados y permitirá contratar profesionales y procurar atención de ocho horas mínimo y 24 horas, los siete días a la semana.

Una gran noticia para los pacientes de esta enfermedad que rondan la treintena en La Rioja. De ellos, aproximadamente, una decena pueden encontrarse en esta situación de obtener el nuevo grado de dependencia extrema aunque, como indican desde Salud, son cifras que fluctúan con intensidad por las características de estas enfermedades de muy rápida evolución.

Así lo ha destacado este miércoles la consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, junto a la presidenta de VencELA, Francisca Elena Terroba. Ésta última ha destacado que para los enfermos de ELA y sus familias éste es un paso "muy importante" porque "cuando las personas con esta enfermedad llegan a una fase de desesperación prefieren morir... esto ayudará a salvar, a dar más tiempo de vida. Tener la posibilidad de un cuidado las 24 horas al día es un descanso muy grande para este tipo de enfermos y sus familias".

Además de la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín y la presidenta de la Asociación VencELA, Francisca Elena Terroba, en el acto también han intervenido el gerente del SERIS, Luis Ángel González; la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo y la directora general de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad, Marta Gómez.

Como ha destacado la consejera de Salud, este nuevo grado también afectará a personas con otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. Además, y para aquellos enfermos que no puedan acceder al grado III+, desde el Gobierno riojano recuerdan que para todos los enfermos de ELA cuentan con un circuito de atención especializada personalizada, así como ayudas fiscales por las que se pueden desgravar los gastos ocasionados por los cuidados que requieren.

NUEVAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y DE CUIDADOS

La Rioja se convierte así en una de las primeras comunidades autónomas de España en desarrollar el Real Decreto-Ley 11/2025, de 21 de octubre, que lleva aparejado nuevas prestaciones económicas y de cuidados para mejorar la calidad de vida de estos pacientes y sus familiares y entorno.

"El compromiso de La Rioja es firme", como han señalado la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y la presidenta de la Asociación VencELA, Francisca Elena Terroba, que han informado sobre el modelo de atención que sobre la base de lo establecido en el Real Decreto ha elaborado la administración riojana junto a profesionales y afectados.

Para María Martín, la buena coordinación existente en la asistencia a estos pacientes es precisamente el punto de partida y seña de identidad de La Rioja, que tiene establecido un circuito sociosanitario en el que interviene el Servicio Riojano de Salud y el Servicio de Valoración de la Discapacidad y Dependencia y el Servicio de Prestaciones Sociales, y el servicio de Prestaciones y Farmacia, todas ellas de la Consejería de Salud y Políticas Sociales.

Los profesionales de estos departamentos ofrecen una atención personalizada y eficiente a las personas con ELA y otras patologías muy complejas. Un seguimiento cercano, humanizado, coordinado y ágil que va a mejorar aún más con las nuevas prestaciones.

¿EN QUÉ CONSISTE EL GRADO III+?

El Grado III+ lleva aparejado una ayuda económica para la asistencia personal y al domicilio del afectado de entre 3.200 a 9.859 euros, con diversos tramos intermedios en función de la intensidad de los cuidados.

De este modo podrán contratar los profesionales necesarios para procurar atención especializada desde 8 horas a 24 horas al día, los siete días de la semana.

Es importante señalar que estas ayudas aprobadas por Consejo de Gobierno se abonarán directamente al beneficiario y pretenden cubrir íntegramente el servicio, no contemplándose porcentaje ni aportación alguna en concepto de copago.

AGILIDAD

La agilidad de la tramitación es también otro de los aspectos en los que más se ha querido incidir, teniendo en cuenta que se trata de enfermedades de curso muy rápido y discapacitante, con una dependencia completa para actividades básicas de la vida diaria.

Con esta premisa, se ha elaborado un protocolo que acorta al máximo los tiempos de concesión del grado y creado la figura del "gestor del caso", un profesional del Servicio de Prestaciones que guiará en la tramitación de las prestaciones y realizará un seguimiento continuo a fin de que los pacientes no pierdan tiempo ni derechos. Será un profesional de referencia en este ámbito, del mismo modo que en el clínico cuentan con una enfermera de enlace dentro del sistema sanitario.

PROTOCOLO DE CONCESIÓN GRADO III+

El proceso para obtener el Grado III+ comienza en la consulta del especialista (la mayoría de las veces en el Servicio de Neurología) en donde se emite un certificado, atendiendo a una serie de parámetros establecidos que determinan la situación avanzada de la patología, y que es posteriormente presentado en el Centro de Valoración de la Dependencia.

Si ya se dispone del grado III, el máximo hasta el momento, la calificación III+ puede obtenerse en el mismo día, plazo que se extiende a una semana como máximo si es preciso hacer una valoración técnica en el domicilio al no contar con grado previo o ser éste menor de III.

En cuanto se tiene la concesión del grado es el Servicio de Prestaciones, con el gestor personal asignado, el que facilita la tramitación de la ayuda económica, pone en contacto con profesionales de asistencia si así se le solicita, asesora en el contrato o en cuantas gestiones administrativas sea preciso realizar.

"Hemos reducido al máximo los tiempos, en unos plazos increíbles para la administración, y creado un acompañamiento para que nadie se pierda en el proceso burocrático. Somos muy conscientes del padecimiento de estas personas y de los familiares y cuidadores; tienen grandes necesidades y el tiempo corre en su contra. Estamos muy satisfechos", ha señalado la consejera.

"UNA SOLUCIÓN PARA SEGUIR VIVIENDO"

Por su parte, la presidenta de la Asociación VencELA, Francisca Elena Terroba, ha agradecido que este avance se haya logrado "en una comunidad autónoma tan pequeña como La Rioja", destacando que el trabajo conjunto "ha sido muy cómodo" y que siempre ha habido una respuesta "rápida y ágil".

Terroba ha subrayado que la puesta en marcha de este Decreto-Ley "va a ser una gran noticia y, en muchos casos, una solución para seguir viviendo". En este sentido, ha señalado que esta medida "va a dar más tiempo de vida", al permitir contar con cuidados las 24 horas del día, algo que supone "un descanso fundamental" tanto para los enfermos como para sus familias.

"Ver a las familias más relajadas da un impulso enorme. Los cuidadores familiares van a poder atender de otra manera a la persona con ELA: estar, calmar, hacerles sonreír, ofrecer un cuidado más humano", ha explicado, remarcando además que estos apoyos profesionales se prestarán "sin que suponga un gasto económico", lo que aportará "una gran tranquilidad".

Finalmente, la presidenta de VencELA ha mostrado su orgullo por este logro, asegurando que "La Rioja es una comunidad pequeña, pero muy grande", y ha reconocido que el trabajo con el Gobierno de La Rioja "ha sido muy grato, cercano y eficaz". "Es algo que hemos conseguido entre todos. Me voy a la cama más tranquila, con la satisfacción de poder decir, con el alma y el corazón, que confiar en quienes dirigen ha merecido la pena", ha concluido.