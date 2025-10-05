'Enfoque nocturno', exposición solidaria a beneficio de la Red Vecinal contra la Violencia de Género en Santo Domingo

"Enfoque Nocturno", Una Exposición Solidaria A Beneficio De La Red Vecinal Contra La Violencia De Género - CAJA RIOJA

LOGROÑO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja Santo Domingo de la Calzada ha inaugurado una exposición solidaria a beneficio de la Red Vecinal contra la Violencia de Género titulada 'Enfoque nocturno', protagonizada por miembros de la asociación fotográfica Enfoque Rioja. Podrá visitarse hasta el 25 de octubre, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.

La asociación fotográfica Enfoque Rioja, constituida en 2025 por más de 50 aficionados y profesionales de la fotografía, presenta su primera exposición solidaria, que reúne 19 fotografías nocturnas y busca recaudar fondos para la Red Vecinal contra la Violencia de Género.

La exposición, que incluye una colección única de imágenes de paisajes capturadas bajo el manto estelar, tiene como concepto central crear luz donde no la hay, porque sus miembros quieren "simbolizar el arte y la esperanza en la lucha contra la violencia de género".

FUSIÓN DE PASIÓN Y SOLIDARIDAD

Enfoque Rioja nació con la misión de unir a fotógrafos riojanos bajo la pasión compartida por su afición y su tierra, buscando "crear la diferencia gracias a la fotografía" y promoviendo el avance técnico de las personas asociadas. La exposición 'Enfoque Nocturno' es un reflejo de los valores que unieron a sus miembros desde sus inicios en proyectos asociativos previos.

"Cuando creamos Enfoque Rioja, tuvimos la necesidad absoluta de centrarnos en lo que nos unía: la pasión por la fotografía y por nuestra tierra. Esta exposición, que es una muestra de nuestro trabajo en nocturnas, tiene un ingrediente esencial: su alma solidaria", explican.

DONATIVOS

Los visitantes de la galería podrán adquirir cualquiera de las fotografías en formato digital a cambio de un donativo. Para ello, deberán indicar la foto elegida y el correo electrónico donde desean recibir la imagen.