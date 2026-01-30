El entorno de la calle Calahorra y la avda. Aragón de Logroño, afectado al tráfico desde el próximo lunes por obras - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Con motivo del inicio del proyecto de urbanización de la unidad de ejecución N-14.1 'Carrocerías Ugarte', el próximo lunes comenzarán las obras de construcción de un nuevo colector de aguas pluviales y su conexión con la red existente que afectará al tráfico rodado en el entorno de la calle Calahorra y la avenida Aragón, en el barrio de Varea.

Los trabajos se realizarán a lo largo de tres fases para evitar grandes trastornos de circulación y molestias a los vecinos de la zona afectada.

La primera, que comenzará el 2 de febrero, cuenta con una duración estimada de 15 días naturales. Durante esta fase no se verán afectados los servicios se transporte público urbano ni de recogida de basuras.

Se suprimirán temporalmente los estacionamientos que se encuentran en la travesía Calahorra (que conecta la calle Calahorra con la avenida Aragón) y en un tramo de la calle Calahorra (comprendido entre la travesía anterior y la calle Artesanos).

De este modo, se podrá crear un carril provisional mientras se elimina uno de los ya existentes (dirección sur) para la instalación del colector.

La zona afectada y las vías colindantes al perímetro de las obras permanecerán debidamente señalizadas y balizadas durante todo el proceso. Así, se indicarán tanto los sentidos de circulación eliminados como los desvíos para acceder al cementerio de Varea y a la avenida Aragón desde el camino de Canicalejo.

PERI Nº 48 'CARROCERÍAS UGARTE'

La Junta de Gobierno Local aprobó el 21 de mayo de 2025, de forma definitiva, el modificado número 1 del proyecto de urbanización de la unidad de ejecución N-14.1 'Carrocerías Ugarte' (ubicada en el barrio de Varea) redactado y presentado por la empresa DH Proyectos de Ingeniería, S.L.P. en representación del promotor urbanístico Samaniego Gestión de Viviendas, S.L.

El proyecto de urbanización de la unidad de ejecución N-14.1 'Carrocerías Ugarte', que fue aprobado de forma definitiva por la Junta de Gobierno Local el 21 de mayo de 2025, va a suponer un desarrollo en la promoción de vivienda en el entorno de Varea.

En este sentido, cabe destacar que una de las parcelas resultantes es de propiedad municipal, con la previsión de impulsar vivienda protegida, a la par que supone la ampliación de zonas verdes y la mejora de accesos y viarios.