El envío de bicicletas desde las oficinas de Correos de La Rioja creció un 8% el año pasadopasado

El envío de bicicletas desde las oficinas de Correos de La Rioja creció un 8% el año pasado - CORREOS LA RIOJA

LOGROÑO 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El servicio de transporte de bicicletas a cualquier punto de la península e islas que realiza Correos creció un 8 por ciento el pasado año con relación al anterior en La Rioja. El denominado Paq Bicicleta está pensado para trasladar este vehículo al punto que determine el remitente. Los clientes envían sus bicicletas a los emplazamientos en los que inician sus rutas de cicloturismo y, también, desde el enclave dónde las finalizan.

En cuanto a los recorridos populares, desde las oficinas de Correos de La Rioja, los cicloturistas envían bicicletas a cualquier punto del Camino de Santiago, la Ruta del Cid o los Pirineos, entre otros recorridos. También se utiliza para trasladar las bicicletas a los lugares de vacaciones con el objetivo de andar en bicicleta durante el periodo estival.

Con el traslado por Correos se salvan las dificultades de transportar este equipamiento. Las bicicletas pueden desplazarse a destinos de la península, de las Baleares, las Canarias, Ceuta y Melilla. El punto de entrega y de recogida debe ser una oficina de Correos. El remitente tiene que seguir las normas de embalaje para introducir el vehículo de dos ruedas en su caja específica. Durante este proceso se desmontan algunas piezas.

El Paq Bicicleta puede permanecer en la oficina de destino durante 15 días, pero es posible extender este plazo. La tarifa incluye un seguro de 300 euro, ampliable hasta 6.000 euros a petición del cliente. Las dimensiones del embalaje de la bicicleta son 150 x 30 x 90 centímetros.

El peso máximo de este tipo de envíos es de 20 kilogramos. Por último y dentro de los servicios vinculados al tiempo libre, Correos ofrece en todas sus oficinas el servicio de consigna de equipajes y maletas que complementa al Paq Bicicleta como utilidad para los desplazamientos por vacaciones.