EPA.- FER ve resultado "positivo" del empleo en La Rioja en segundo trimestre, pero alerta de balance anual "negativo"

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) ha apuntado este martes que "el segundo trimestre del año nos ofrece un resultado positivo en el empleo, según refleja la EPA que publica el INE", ya que La Rioja registró entre abril y junio 1.100 desempleados menos, hasta alcanzar los 14.600 parados. Con 152.100 ocupados, la tasa se sitúa en el 8,77%.

"El balance anual, sin embargo, es negativo. Nuestra comunidad autónoma registró 1.500 desempleados más que en el segundo trimestre del año anterior", señala la patronal riojana, que indic que estas cifras revelan "las dificultades que las empresas y a los autónomos afrontan para realizar su actividad".

A ello suman que "el contexto internacional continúa caracterizándose por una gran incertidumbre y preocupación en la situación geopolítica, con temas que nos preocupan y afectan como el bloqueo del tráfico marítimo, los vaivenes de los precios energéticos y los carburantes o el encarecimiento de materias primas y suministros".

Además, "en el ámbito nacional, a la inseguridad jurídica que sufrimos, se suman dos problemas muy graves ahora mismo, como las altas tasas de absentismo, que son totalmente inasumibles y las dificultades para encontrar personal para trabajar en la mayoría de los sectores empresariales".

"Los empresarios necesitamos marcos estables, confianza y seguridad para desarrollar la actividad empresarial sin sobresaltos. Es vital continuar apoyando a nuestra economía local, a los empresarios y autónomos que se desarrollan en nuestra tierra, porque esta es la única respuesta positiva para el empleo y para el conjunto de la sociedad", finalizan desde la FER.