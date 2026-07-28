EPA.- USO La Rioja advierte que bajada de paro al 8,77% oculta "brecha de género persistente" y "temporalidad estival"

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato USO La Rioja ha señalado este martes que la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2026 "refleja una mejora en las cifras brutas para La Rioja, situando la tasa de desempleo en el 8,77%, un dato que mejora la media nacional que, por primera vez en años, ha bajado del 10% (9,87%)".

Sin embargo, para USO La Rioja, "estas cifras deben tomarse con cautela, ya que el mercado laboral regional sigue mostrando síntomas de debilidad estructural y una dependencia excesiva de la estacionalidad".

Así, destaca que "los datos detallados por sexos revelan que la recuperación no llega por igual a todos los colectivos". Mientras que la tasa de paro masculina en la región se sitúa en el 7,52% (con 6.700 hombres desempleados), la femenina se dispara hasta el 10,21%, con 7.900 mujeres en paro.

"No podemos hablar de un mercado laboral sano cuando las mujeres siguen soportando los peores indicadores de desempleo y, previsiblemente, de parcialidad", lamentan desde el sindicato.

Actualmente, La Rioja cuenta con 152.100 personas ocupadas, pero la organización subraya que buena parte de este crecimiento se sostiene sobre el arranque de la campaña turística y el refuerzo de servicios, lo que "maquilla" temporalmente las cifras.

Ante este escenario, el sindicato insiste en que el foco debe ponerse en la calidad del empleo y no solo en el número de ocupados:

Políticas contra la brecha de género: "Es urgente atajar la desigualdad que condena a las mujeres riojanas a una mayor tasa de desempleo".

Transformación del modelo productivo: USO reclama "inversiones que diversifiquen la economía regional para reducir la dependencia de la hostelería y los servicios estacionales".

Salarios y estabilidad: El sindicato recuerda que "la mejora estadística debe traducirse en mejoras reales en las nóminas para que las familias recuperen poder adquisitivo".

Desde USO La Rioja se alerta también sobre la situación de los jóvenes, que tras cerrar el primer trimestre con un paro del 24,54%, siguen siendo víctimas de un modelo de "mano de obra barata y temporal" para campañas comerciales.