Eroski y sus clientes donan 87 toneladas de alimentos para familias riojanas necesitadas

Actualizado 23/11/2015 14:09:01 CET

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

EROSKI y sus clientes han donado en La Rioja 87 toneladas de alimentos destinados a los colectivos más desfavorecidos durante el presente ejercicio, iniciado el 1 de febrero de 2015. De esta donación, más de 74 toneladas han sido donadas por EROSKI dentro del programa 'Desperdicio Cero' que garantiza que ningún alimento apto para el consumo es desechado en las tiendas EROSKI sino que es donado a organizaciones sociales del entorno cercano de cada tienda.

Los restantes 12.689 kilos se han recaudado gracias a la recogida solidaria de alimentos 'Operación Kilo' que se ha desarrollado en las tiendas EROSKI en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

DESPERDICIO CERO CON FINES SOLIDARIOS

El programa 'Desperdicio Cero' tiene como objetivo donar productos alimentarios a colectivos desfavorecidos y en riesgo de exclusión social. Son productos que EROSKI dona de acuerdo a sus fines sociales como cooperativa y que en gran medida son retirados de sus establecimientos porque su envase presenta desperfectos que impiden su venta aunque el producto se encuentre en perfectas condiciones para su consumo o porque su fecha de caducidad es próxima y el producto es retirado de la venta para cumplir con el compromiso de frescura máxima con sus clientes.

"La solidaridad forma parte de nuestra identidad cooperativa. Donamos artículos con mermas, no son aptos para la venta por golpes en el envase u otros motivos, pero aptos para el consumo; y aportamos también productos frescos, lo que exige un compromiso de frescura. De hecho, fuimos pioneros en las donaciones regulares de productos frescos y en alcanzar el desperdicio cero en toda nuestra red de establecimientos" ha señalado Alejandro Martínez Berriochoa, director de Responsabilidad Social de EROSKI.

GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS ESTE FIN DE SEMANA

EROSKI y la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) organizan este viernes y sábado, 27 y 28 de noviembre, una nueva campaña de recogida de alimentos destinados a los colectivos más desfavorecidos.

"La 'Gran Recogida' se realiza en establecimientos de La Rioja y el resto de España bajo el lema 'El hambre sigue ahí: sin alimentos no hay vida'. Confiamos en que nuestros clientes demuestren una vez más su alto nivel de concienciación y sensibilidad ante la dureza de la crisis.

Desde EROSKI, por nuestra parte, queremos unirnos a este compromiso y sumar un donación adicional sobre el total de kilos donados por los consumidores", ha detallado Alejandro Martínez Berriochoa.

"En esta Gran Recogida de Alimentos 2015 debemos incidir en la pobreza infantil dado que los niños deben vivir y crecer con dignidad, sin alimentos no solo no hay salud sino tampoco educación. La grandeza de una sociedad viene determinada por la forma en que se trata a quien está más necesitado, a quien no tiene más que su pobreza. El pobre no pide más allá de lo imprescindible para vivir con dignidad. Por eso en esta Gran Recogida nadie debe permanecer indiferente ante las desigualdades de nuestro país, apelamos a la generosidad y solidaridad de todos los donantes", ha declarado Nicolás María Palacios Cabero, presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos.

19 años de colaboración

EROSKI lleva 19 años de colaboración con Banco de Alimentos y ha sido reconocido con la 'Espiga de Oro', el máximo galardón que otorga la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) a aquellas organizaciones que destacan por su colaboración en la redistribución solidaria de los excelentes alimentarios.

EROSKI inició su colaboración con los Bancos de Alimentos en 1996 a propuesta de Banco de Alimentos y de los propios consumidores que demandaban a la cooperativa iniciativas solidarias dirigidas a colectivos desfavorecidos y personas en riesgo de exclusión social. Así, nacieron ese mismo año las campañas "Operación Kilo" de recogida de alimentos en las tiendas EROSKI.

Posteriormente, EROSKI inició su programa de donación de alimentos envasados cercanos a su fecha de consumo preferente pero todavía aptos para su consumo con total seguridad alimentaria. Hoy este programa de EROSKI y Banco de Alimentos continúa vigente 19 años después con el compromiso "Desperdicio Cero" de no tirar ningún alimento que sea apto para el consumo en toda su red de hipermercados y supermercados.

Más recientemente, con el inicio de las primeras consecuencias de la crisis económica, EROSKI y Banco de Alimentos extendieron este programa a los alimentos frescos, para lo que fue necesario redefinir la logística de donación con el fin de mantener la cadena de frío y asegurar que los alimentos donados lleguen con total seguridad alimentaria a sus destinatarios.