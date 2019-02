Esaúl Ruiz Narbona, doctor por la UR con una tesis sobre la formación de palabras en inglés antiguo

Publicado 14/02/2019 19:49:44 CET

LOGROÑO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Esaúl Ruiz Narbona ha obtenido el grado de doctor por la Universidad de La Rioja tras la defensa de su tesis 'Transitivising Formations in Competition? Lability and the Effects of Preverbs on Old English Causative Oppositions' ('¿Formaciones transitivizadoras en competencia? La labilidad y los efectos de los preverbios en las oposiciones causativas en inglés antiguo').

Desarrollada en el Departamento de Filologías Modernas de la Universidad de La Rioja, esta tesis ha logrado la calificación de sobresaliente 'cum laude'. Ha sido dirigida por Javier Martín Arista, catedrático de Filología Inglesa, y Luisa García García, de la Universidad de Sevilla.

En su tesis doctoral, Esaúl Ruiz Narbona pretende arrojar nueva luz sobre los efectos transitivizadores de dos mecanismos de formación de palabras en inglés antiguo -la formación deverbal "-jan" y los prefijos verbales- al analizar los datos bajo un nuevo prisma.

En primer lugar, el presente trabajo se basa en un corpus de ejemplos tomados directamente de los textos más notorios en inglés antiguo en vez de en datos de diccionarios previamente procesados o en datos presentados en anteriores trabajos.

Asimismo, estos datos han sido sometidos a análisis estadístico con el objeto de evitar conclusiones impresionistas y ofrecer una nueva perspectiva sobre estos datos que lleve a resultados nuevos y relevantes.

Los datos analizados en este trabajo han sido tomados de pares causativos en inglés antiguo, junto con formas prefijadas, que han sufrido un proceso de labilización por el cual uno o ambos miembros del par causativo han tomado la valencia correspondiente a su contrario.

De ese modo, verbos como meltan 'derretirse' y myltan 'derretir', solo intransitivo transitivo en su caso originalmente, pueden usarse como transitivos o intransitivos sin ninguna marca morfológica.

Uno de los objetivos de la tesis es examinar el poder transitivizante de la formación causativa y, por eso, en ella estudia el proceso de labilización sufrido por los verbos analizados con el objetivo de arrojar luz acerca de los posibles motores de dicho proceso, como los prefijos o las similitudes fonológicas entre el verbo causativo y su par no causativo.

Además, la tesis hace hincapié en el fenómeno de la variación dentro del periodo de inglés antiguo al explorar las diferencias de valencia en diferentes textos compuestos en diferentes periodos, llegando a la conclusión de que las divergencias a este respecto son relevantes.

Por otro lado, Esaúl Ruiz Narbona investiga en su tesis la influencia sobre los verbos analizados de otro mecanismo transitivizante: los preverbios, y cómo estos interactúan con la causatividad morfológica.

Los resultados muestran que los prefijos tienen un efecto notable sobre la transitividad en el sentido cardinal (Hopper and Thompson (1980), así como sobre otros parámetros específicos como la telicidad o la afectación.

En cuanto a la interacción entre preverbios y causativos morfológicos, se llega a la conclusión de que los primeros no sustituyen al sufijo "-jan" como mecanismo transitivizante durante el periodo de inglés antiguo, aunque se revelan como una fuerza transitivizante al menos tan importante como ésta.

Esaúl Ruiz Narbona ha desarrollado su tesis doctoral mediante una beca FPU del Ministerio de Educación; en el marco de dos proyectos de investigación ('Semántica léxica del inglés antiguo. Clases verbales, alternancias y construcciones' y 'Polos semánticos en el léxico del inglés antiguo: construcción del significado, primitivos semánticos y formación de palabras'), financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación; y habiendo realizado una estancia investigadora en la Universidad de Manchester (Reino Unido).