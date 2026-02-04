'Escenario Vivo' propone hasta dieciséis citas para vivir el patrimonio y la cultura en invierno

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y la coordinadora general de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, presentan la programación de invierno del festival Escenario Vivo - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y la coordinadora general de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, han presentado este miércoles, 4 de febrero, la programación invernal de 'Escenario Vivo', con la que tanto el Gobierno de La Rioja como la Fundación San Millán "quieren seguir acercando la cultura de primer nivel al ámbito rural, así como promover la visita de turistas favoreciendo el desarrollo económico del Valle de la Lengua", ha destacado Iturriaga.

La programación de invierno de 'Escenario Vivo' se desarrollará del 14 de febrero al 15 de marzo. En total se han programado 16 actividades que, "como en anteriores ocasiones, están pensadas para todos los gustos y edades, fórmula que tan buena acogida está teniendo desde que cambiamos el formato a cuatro ciclos anuales hace un par de años", ha apuntado el director general.

Por otro lado, Iturriaga ha anunciado que "con el afán de seguir ampliando el ámbito de acción del festival, en esta ocasión serán 15 las localidades que albergarán la programación, entre las que han incorporado como principal novedad los municipios de Leza de Río Leza y Viguera".

Con este nuevo ciclo de invierno se pone fin a la novena edición de este festival multidisciplinar organizado por la Fundación San Millán, el Gobierno de La Rioja y la colaboración de los ayuntamientos que conforman el Valle de la Lengua, "cuyo objetivo principal es acercar a la gente al patrimonio, sobre todo a los jóvenes y a la población local, a través de la cultura que nos permite disfrutar y sentir estos edificios de otra manera", como ha recordado Almudena Martínez. Una labor que, como ha anunciado, "continuará esta primavera con el arranque de la décima edición en la que ya estamos trabajando".

VARIEDAD DE ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS

El 14 de febrero, sábado, dará inicio la programación de invierno de 'Escenario Vivo' en Baños de Río Tobía con la actuación de la compañía de percusión japonesa, TaikoMon, donde a través del sonido de los taikos, grandes tambores utilizados en la cultura nipona, se honrará la conexión entre sonido, cuerpo y espíritu.

Al día siguiente en Alesanco, el mago Antonio Ortuño, conocido como 'El Brujo de Torrevieja', invitará al público a cruzar umbrales prohibidos entre conjuros, objetos que cobran vida y relatos cargados de humor y misterio. Y por la tarde en Bobadilla, el universo de Federico García Lorca cobrará vida en la guitarra del músico Raúl Olivar y la voz de la soprano y actriz Paula Mendoza.

Los siguientes fines de semana, música, teatro y literatura tendrán su protagonismo a través de propuestas de lo más diverso. En el ámbito musical destacan citas como 'Chiquifolk 2' del Coro Jorbalán (Nájera, 21 de febrero) o 'Guitarra del Herrero' de Jesús Carbonell (Leza de Río Leza, 8 de marzo).

Además, se va a poder disfrutar de los conciertos de Andrea Santiago (Tobía, 28 de febrero), María Esteban Trío (Viguera, 6 de marzo), MOMO y sus 'Voces de Queen' (Cañas, 7 de marzo), o el cuarteto vocal Tempvs Fvgit (Camprovín, 8 de marzo).

Las artes escénicas también tendrán una presencia relevante de la mano de un par de compañías riojanas: Violeta y Péndula con 'Esto es un poema', el 22 de febrero, en Villar de Torre, y Tres Tristes Tigres con la propuesta de teatro y danza 'Metanoia (Modo Ser)' el 14 de marzo en Nájera.

Así mismo se podrá disfrutar de dos propuestas de compañías nacionales: la pontevedresa, LaGriot'te, con 'Todos tenemos la misma historia', de Darío Fo y Blanca Rame (Canillas de Río Tuerto, el 1 de marzo) y el segoviano Héctor Sansegundo con 'La Máquina' (Tricio, 15 de marzo).

La magia volverá a estar presente en este ciclo de invierno de 'Escenario Vivo' a través del mago cómico Jaime Figueroa y su espectáculo 'Hablar entre dientes' (San Millán de la Cogolla, 22 de febrero).

Por su parte, la literatura en esta ocasión se conjugará con la música en un par de citas muy destacables: 'Filandonas' de la compañía alicantina JLL Producciones Artísticas en la que costura, cuentos y música traerán a Pedroso (1 de marzo) los recuerdos de nuestras abuelas cuando se juntaban a coser, a cantar y a contar; y 'Canciones encontradas, las palabras en la música', nuevo proyecto de Floren Romero, cantautor y escritor, que propone un viaje íntimo donde la música y la literatura se abrazan para dar forma a un espectáculo único (Villaverde de Rioja, 15 de marzo).

La recaudación de las entradas, ya a la venta, para la recuperación patrimonial Las entradas ya están a la venta en www.escenariovivo.es y la mayoría de actividades o son gratuitas o cuentan con un precio popular de 5 euros con el fin de facilitar el acceso a todos los públicos.

Como en ciclos anteriores, "la recaudación se destinará íntegramente a proyectos de recuperación patrimonial en los municipios del valle", tal como ha apuntado Almudena Martínez. En esta ocasión la programación se extiende más allá del entorno del Valle de la Lengua con la incorporación de localidades como Leza de Río Leza y Viguera, a las ya habituales: Alesanco, Baños de Río Tobía, Bobadilla, Camprovín, Canillas de Río Tuerto, Cañas, Nájera, Pedroso, Tobía, Tricio, Villar de Torre y Villaverde de Rioja, además del propio San Millán de la Cogolla.