Escobar, sobre calle San Antón: "Se va a ajustar a lo que vecinos, comerciantes y la lógica de ciudad exigen"

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha asegurado este jueves, durante una intervención en el pleno ordinario correspondiente al mes de febrero que está desarrollando el Ayuntamiento de la ciudad, que la reforma de la calle San Antón "se va a ajustar a lo que vecinos, comerciantes y la lógica de ciudad exigen".

Escobar ha hecho esta declaración tras haber sido interpelado para que hablara por parte del portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Luis Alonso, después de que en la sesión plenaria se hayan debatido dos mociones, una socialista y otra del Partido Riojano, sobre el comercio en la ciudad y, específicamente, sobre la reforma de la calle San Antón.

"Es un asunto claramente de ciudad, en el que estamos compelidos todos los que estamos aquí, y en el que hay que insuflar ánimos a todo el tejido comercial, ésa es la principal apuesta que hay que hacer", ha comenzado el primer edil logroñés, que ha agradecido expresamente las intervenciones en estos temas del portavoz riojanista Rubén Antoñanzas, y de la edil de VOX Patricia González Lacarra.

Para ilustrar su argumentación, Escobar se ha referido a personas y negocios concretos, a "Samuel, que ha abierto una barbería; a Jorge, fisioterapeuta; a Inés que ha impulsado una farmacia; a Zapataría Gaymo y a una agencia de viajes, que han abierto en Gran Vía; a 'Pan Blanco', que se ha trasladado y ha ampliado; a Tous, que ha idoe a San Antón para vender mas".

Ha citado igualmente "al Carrefour que regenta una familia logroñesa en El Campillo; una floristería en Duques de Nájera; una pastelería que acaba de recibir un premio en el Mercado del Corregidor; dos iniciativas que han abierto en la Plaza del Mercado llenándola de vida; Valeria, que está en obras para abrir una tienda de moda en Luis Barrón; o la chocolatería San Ginés que acaba de abrir en Avenida de Navarra".

"Son datos, pero también son ejemplos", ha subrayado Conrado Escobar, que, "con mensajes adecuados y claros, como me han pedido", ha relatado "qué estamos haciendo, en la parte más operativa". "Y lo primero que hemos tenido que hacer es arreglar los desaguisados que nos dejaron, que han sido numerosos", ha apuntado.

Así, ha reseñado como "lo más dramático, que ha sido Cien Tiendas", donde, como ha afirmado, "ya se respira otro ánimo"; el de Duquesa de la Victoria o Sagasta, tareas que "nos emplearon la mayor parte de la energía en la primera parte de la Leigslatura".

A ello ha sumado que "teníamos que escuchar, lo que gusta oir y lo que no, hacer este ejercicio democrático que estamos tratando de llevar a cabo cada día, y que es lo que nos ha está permitiendo desarrollar los proyectos". También ha hablado de la necesidad de "dinamizar, porque todas las voces autorizadas nos están diciendo que consumo y hábitos están cambiando, por la generalización de plataformas digitales".

Pero, por contra, ha subrayado que ese cambio de hábitos también está ligado al turismo y ha puesto otro ejemplo: "ayer mismo, en una juguetería de San Antón, me decían que los empleados están aprendiendo inglés porque cada vez viene más gente a comprar a la que tienen que atender en esa lengua".

"Nos tenemos que adaptar a nuevos formatos", ha detallado el regidor municipal, que ha valorado la labor del edil Miguel Sáinz con iniciativas como CuCo; "la ilusión que está suponiendo para el sector la candidatura para ser Capital Europea del Comercio"; o la innovación con una plataforma de fidelización del comercio, de la mano de la Cámara y de la FER.

CIEN TIENDAS Y SAN ANTÓN.

Sobre el caso concreto de Cien Tiendas y de la calle San Antón, el alcalde ha defendido en primer lugar que toda obra "debe ir de la mano del comercio, cualquier intervención que se haga tiene que obedecer al modelo de ciudad, a la coherencia y al sentido común".

Así, ha incidido en que "eso nos lleva a que en Cien Tiendas no podíamos permanecer en el error de obras de la anterior Legislatura, había que corregir el rumbo y planificar, ahora se está ejecutando esta planificación, empezando por la calle Beti Jai, y luego, siguiendo en Doctores Castroviejo".

Respecto a San Antón, ha dicho que "no es una calle cualquiera ni es calle aislada, una intervención mal hecha en esta calle nos podría conducir a que pasara lo mismo que en Cien Tiendas", por lo que ha defendido "tener una visión de conjunto".

Un trabajo que comenzará "en los próximos meses" por la rotonda "que va a beneficiar al comercio, mejora la conexión en toda la ciudad, mejora la conexión con las estaciones que es fundamental, da más facilidad para encontrar aparcamiento y va a hacer que se perciba san anton como más amable en lo peatonal.

Posteriormente, vendrá "la reurbanización de la calle en sí, asegurando en ese proyecto que se ajusta a lo que vecinos, comerciantes y la logica de ciudad exige, porque se va a hacer un proyecto de acuerdo a lo que exigen los protagonistas de la calle". "Es una lógica de ciudad que es la que va a presidir todas las intervenciones que se van a ir sucediendo a partir de ahora", ha dicho.

Y para concluir, ha puesto otro ejemplo, una visita a la panadería de Marisa, donde ha comprado rosquillas de San Blas, que ha enseñado en el pleno, apuntando que la propia comerciante le ha pedido que traslade que "compremos en nuestras tiendas, porque cada vez que lo hacemos, mantenemos el comercio y mantenemos sus empleos".

"Merece la pena seguir poeleando por este proyecto de ciudad, que cada vez es, según los datos, mas comercial", ha finalizado CoOnrado Escobar.