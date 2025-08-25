Escobar, sobre contratación de Terraza de San Mateo: "Vamos a dejar que el procedimiento administrativo siga su curso"

LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

"Vamos a dejar que el procedimiento administrativo siga su curso". Así ha respondido este lunes el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, a la pregunta de los medios de comunicación sobre las últimas criticas vertidas acerca de la contratación de la Terraza de San Mateo.

En concreto, esta misma mañana, el Grupo Municipal del PSOE, por boca de sus concejales Iván Reinares y Kilian Cruz, ha reclamado la paralización del proceso de adjudicación de la Terraza de San Mateo a causa del "escándalo político" que supone lo que consideran "proceso viciado", ya que creen que la adjudicación están siendo "un proceso conjunto entre la empresa y el concejal Miguel Sáinz".

Por su parte, desde el Partido Riojano, su portavoz Rubén Antoñanzas ha solicitado la comparecencia de Sainz en el próximo pleno ordinario y en las comisiones informativas de Contratación y Promoción de la Ciudad "para aclarar todas las irregularidades" en este contrato, un proceso que ve con "muchas dudas y lo más sorprendente es la presunta vinculación que hay entre esa empresa y el gobierno de Conrado Escobar".

En su contestación, Escobar ha apuntado que "en este tema, como en cualquier otro en el que intervienen diferentes unidades, diferentes procedimientos administrativos, creo que lo mejor que podemos hacer, y desde luego yo lo voy a usar, es respetar el procedimiento en el que estamos".

"Si hay un procedimiento en curso, que en este caso es un tema contractual que tiene ni más ni menos que tres fases, vamos a respetar el procedimiento, porque es tanto como respetar la norma, respetar la ley", ha dicho.

Y, como ha añadido, "lo más importante, acercarnos, por lo menos eso es lo que a mí me anima, a ese objetivo que es tener unas buenas fiestas de San Mateo, es mi voluntad, es mi objetivo político, y para eso hay un cauce administrativo que está en curso, vamos a trabajar, vamos a dejar que siga su curso, nada más".

CASCO ANTIGUO.

También, igualmente a cuestiones de los periodistas, el alcalde de la capital riojana se ha referido a las quejas de asociaciones y colectivos vecinales del Casco Antiguo de la ciudad sobre la situación que se vive cada fin de semana con el ocio en la zona, sobre todo con el ocio nocturno, frente a lo que a lo que plantean medidas como planes de habitabilidad en este entorno.

Así, Escobar ha recordado "todo lo que ha arrancado, todo lo que se está haciendo en el entorno al Casco Antiguo", partiendo de "una iniciativa, que no fue una iniciativa del Grupo Popular, que fue una iniciativa de la oposición, que nosotros entendimos que el Casco Antiguo merecía un consenso, y lo respaldamos, pero parece que somos los únicos que estamos siguiendo esa hoja de ruta".

"Lo digo como mensaje a la oposición, porque desde el minuto uno hemos entendido que el Casco Antiguo es lo que ahora mismo aglutina el alma de nuestra ciudad, y por eso hemos ido desplegando toda una serie de medidas que van desde la seguridad, desde la iluminación, desde la limpieza, desde las conversaciones con hostelería, desde modificar la ordenanza de terrazas que también sigue su curso, etc...", ha apuntado.

Y, ha resaltado, "muy importante, hemos sacado a flote todo aquello que tenía posibilidades en el Casco Antiguo, todo aquel patrimonio municipal que teníamos en la zona lo estamos sacando a pública concurrencia, para que ahí se pueda vivir".Viviendas de titularidad municipal, como ha recordado el alcalde, donde "no se pueden agregar usos turísticos".

"Yo lo que sí que pediría a ese colectivo, como a cualquier colectivo, que abriendo el hogar, que arrime el hombro. Que si lo que estamos haciendo tiene su causa en algo que hemos consensuado entre todos, ¿por qué no nos respetamos? ¿Por qué no trabajamos en común?", ha finalizado Conrado Escobar.