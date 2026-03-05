Escobar defiende Plan de Vivienda, "con 1.400 VPO en próximos años", frente a "bulo, ruido y linchamiento"

Pleno del Ayuntamiento de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha defendido este jueves la gestión del Plan de Vivienda de la ciudad, en el que, como ha avanzado, "se va a poder contar con 1.400 VPO en los próximos años", frente a lo que ha considerado "bulo, ruido y linchamiento" por parte de la oposición.

Así lo ha asegurado el primer edil durante su intervención para cerrar la comparecencia que, a petición propia, había solicitado en el pleno del Ayuntamiento de la ciudad de este mes de marzo, la concejala de Vivienda, Patricia Sáinz, para dar cuenta de la "licitación, construcción y adjudicación de VPO en solares municipales".

Una comparecencia resultado de las críticas de las últimas semanas por parte sobre todo de PSOE y Partido Riojano respecto a la adjudicación de 104 viviendas protegidas del Plan de Vivienda municipal, que, al ser de promoción privada, ha sido realizada por las propias promotoras.

En su explicación inicial, Sáinz ha defendido también el Plan de Vivivenda que "dos años y medio despuñes" de su puesta en marcha "está dando sus frutos", en lo que ha citado "77 viviendas en proindivisos; los 24 VPO para alquiler social con el Gobierno regional en la Plaza de los Cuentos; la enajenación de 15 viviendas en el Casco Histórico; o el desatasco de una veintena de PERIs".

"Lo que ustedes llaman escándalo, nosotros lo llamamos buena noticia", ha dicho la edil, quien ha lamentado que "están poniendo en duda, con desinformación sobre la gestión, todo lo que se ha ido realizando con toda la legalidad, no ha habido ninguna irregularidad". Por eso, ha criticado que "están tergiversando datos, sembrando dudas y saboteando lo que es una buena noticia".

Ha explicado que se está procediendo "de forma transparente" y el "respaldo de un pliego correcto y garantista", con un "triple filtro de control", desde la obligatoriedad del registro en el IRVI hasta los visados por parte del Gobierno regional, hasta el último control por parte municipal.

Y también se ha referido a la diferencia entre la forma de actuar en una promoción de vivienda protegida pública "con sorteos" y de promoción privada "en la que se utilizan otros procedimientos". "Desde el primer momento, dijimos que no íbamos a renunciar a ninguna herramienta para poner vivenda a disposición de los logroñeses".

Sáinz ha apuntado que "nadie alegó nada" al pliego de condiciones y ha dado datos sobre los inscritos en el proceso, "porque no son los más de 4.100 que ustedes afirman, porque ahí están de compra, de alquiler tanto de Logroño como de toda La Rioja".

Así, finalmente, "hay 2.310 inscritos en la capital, de los que 500 se inscribieron en una promoción y 900 en otra, con muchos otros que han renunciado por diferentes motivos".

Y del mismo modo, ha señalado el aumento de las inscripciones en el IRVI, dsde los 117 de 2010 hasta los 361 de 204, "cuando se habló ya de Plan de Vivienda", y a los 1.777 del año pasado, ya con la vivienda protegida sobre la mesa. "La información ha llegado a la gente", ha asegurado.

Por parte de los Grupos, la concejala no adscrita Eva Loza ha respaldado al Gobierno local, apuntando que "no hay ni un solo indicio acreditado de irregularidad" y afeando el "linchamiento" a la concejala "que ha alcanzado una dimensión excesiva, llena de demagogia y de populismo", al tiempo que ha considerado "legítimo y sin nada que reprochar" el modelo.

El regionalista Rubén Antoñanzas ha recordado que "no es el primer escándalo urbanístico de esta legislatura, pero no es uno más, porque han sido muchas las personas que se han visto sin oportunidad de poder acceder a una VPO", para exigir al alcalde "que ponga a disposición de todos las listas de los adjudicatarios, para acallar así las dudas y la desconfianza".

Amaia Castro, por parte de Podemos, ha culpado a la concejala de Vivienda "de causar usted misma buena parte del problema" al hablar de que "las viviendas 'podrían haberse dado a dedo', lo que es grave, y pero más grave es cuando dijo que no había sido así, cómo lo sabe; y más todavía cuando las promotoras dicen que el criterio que se tienen que asegurar es la solvencia económica". "La adjudicación no ha sido transparente", ha concluido.

La edil de Vox Patricia González Lacarra ha calificado "el relato que está fabricando la oposición como engañoso y que genera una alarma innecesaria", con "afirmaciones falsas cuando dicen PSOE y PR+ que la adjudicación no se ha hecho bien, están creando una sospecha sobre un proceso en el que parece que lo que les molesta es que sea de promoción privada". "La adjudicación se ha hecho como se tenía que hacer", ha concluido.

Por parte del PSOE ha intervenido en primer lugar el concejal Iván Reinares, quien ha hablado de "situación grave" por la que ha apelado directamente al alcalde "para que responda", especialmente, sobre la lista de adjudicatarios, "¿o le da miedo los nombres que puedan aparecer?", se ha preguntado. Y el portavoz del Grupo Luis Alonso ha completado la intervención señalando que "hay 2.200 personas que se sienten estafadas", para un proceso "sin concurrencia ni publicidad".

Y desde el PP, el concejal de Urbanismo Íñigo López-Araquistáin ha afirmado que "el procedimiento se ajusta a la normativa, y lo saben", acusando a la oposición de "una campaña de insinuación permanente de irregularidades donde no las hay, los expedientes han cumplido escrupulosamente la normativa".

ALCALDE.

Para cerrar la comparecencia, el alcalde ha cuestionado a los socialistas sobre si "se sienten ustedes cómodos con lo que están haciendo, siempre hacen lo mismo: primero, el embosque a ver qué pasa; segundo, sabotaje por la vía del ruido y del linchamiento; y llegarmos al tercero, que será que el Plan de Vivienda lo hizo el PSOE".

Por contra, ha puesto en valor este Plan, en el que ha incluido dos temas aprobados hoy mismo -la modificación del PGM para 45 viviendas en colaboración con el Gobierno y la posibilidad de acuerdo con la SAREB "con la que ya se está hablando", además de las 24 VPO de alquiler en la Plaza de los Cuentos "que estarán este año"-, por lo que ha asegurado que "el Plan de Vivienda sigue su curso".

"De quién nada hizo, nada se puede esperar, y el bulo, la crispación y el ruido es el pero camino, pero con eso no van a construir una sola vivienda, al contrario, están dañando el procedimiento", ha incidido Escobar, quien ha insistido en "seguir trabajando en lo que es una emergencia social, la vivienda".

Algo que ha centrado sobre dos ejes: "activar la gestión urbanística, para aprovechar todas las oportunidades del PGM", con 23 actuaciones "que van a acabar poniendo a disposición en los próximos años, incluyendo Ramblasque, más de 1.400 VPO" en toda la ciudad.

Y, en segundo lugar, apostando por "convertir patrimonio municipal en vivienda protegida, rehabilitada o libre, y reinvirtiendo lo que se logre de esa enajenación en más vivienda", en lo que ha citado otra actuación con el Gobierno riojano para 110 VPO y, sin dar más detalles, otra futura actuación en Varea.