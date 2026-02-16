Escobar llama a la "prudencia" y a seguir las indicaciones de emergencias ante posible nueva crecida del Ebro en Logroño

Situación del río Ebro a su paso por Logroño ayer domingo por la tarde. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha señalado este lunes que, tras la crecida ayer del Ebro, que no produjo de entrada incidencias en la ciudad, sí que se esperan en los próximos días nuevos incrementos de caudal en el río, por lo que ha llamado a la "prudencia" y a seguir las indicaciones de los sistemas de emergencia.

A preguntas de los medios de comunicación, tras presentar en el Parque del Carmen el nuevo servicio municipal 'Jardineros de parques singulares', Escobar ha reseñado que, en cuanto a la crecida prevista para ayer por la tarde "las expectativas ni siquiera se vieron rebasadas, lo cual es una buena noticia".

A ello ha sumado que, "entiendo que no ha habido ninguna incidencia ni nada fuera de la norma, a nosotros, o por lo menos a mí a día de hoy, no me consta". La crecida, de acuerdo con los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), alcanzó en su momento más alto este domingo un caudal de unos 800 metros cúbicos.

Con todo, el regidor municipal ha advertido que "en esta próxima semana es posible que haya otra vez un nuevo periodo de incremento del caudal", de manera que ha subrayado que "en los próximos días, lo primero que hay que hacer es seguir escrupulosamente las indicaciones de los profesionales, en este caso, del sistema de emergencias".

En todo caso, ha añadido, "iremos informando puntualmente de las previsiones con todas las precisiones e informaciones más actualizadas", que indican que el nuevo incremento del caudal del Ebro "pueda ser en torno a la noche del miércoles, pero estas son previsiones".

"Pero aprovecho para decir que se haga mucho, mucho caso y se preste mucha atención a las indicaciones, sobre todo de las balizas, de los sistemas de alerta, de evitar las zonas más críticas en torno al Ebro, como así ha sucedido, y que yo creo que los logroñeses hemos sido respetuosos con esas cautelas. Así que prudencia, pero nada hace presagiar que tengamos especiales dificultades", ha concluido Escobar.