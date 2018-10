Escobar se pregunta si habría que "establecer un listado de empresas sospechosas"

Publicado 03/09/2018 14:04:08 CET

El Gobierno señala que Aralia no está incapacitada para contratos públicos y la oposición recuerda que su presidente está en prisión

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar, se ha preguntado hoy si habría que "establecer un lista de empresas sospechosas" y ha insistido en que el Gobierno de La Rioja debe "ajustarse a las normas" y no basarse en "sospechas".

Escobar ha comparecido hoy en el Parlamento de La Rioja, acompañado de la directora general de Servicios Sociales, Celia Sanz, y la secretaria general técnica, Maria Cruz Díez, para explicar los expedientes de contratación con Aralia y la ausencia de los mismos con Gespol; empresas que forman parte de la lista dada a conocer dentro de la Operación de corrupción Enredadera.

Ha asegurado no tener "constancia" de que Aralia tenga alguna "vinculación" a la Trama Enredadera; algo que ha motivado que la diputada de Podemos, Natalia Rodríguez, le recuerde que su presidente, Jose Luis Ulibarri, está en prisión preventiva, y que la socialista Ana Santos añada que el segundo contrato con la empresa se firmó 48 horas después de su ingreso.

El consejero ha explicado que Aralia tiene dos contratos con el Gobierno de La Rioja (con centros de día en Alfaro y Santo Domingo) y ha asegurado que la licitación se ha hecho en un "proceso de concurrencia conforme a la normativa".

En este sentido, la secretaria técnica ha indicado que Aralia "no está afectada por una causa legal" que le incapacite "para contratar con administraciones públicas".

Escobar ha advertido de que no existe forma de que él pueda "desviarse" de la propuesta de contratación que elabora la Mesa de Contratación, insistiendo en que tiene que "ajustarse a la norma" y no a "sospechas".

"Si yo me desvío estaría teniendo problemas", ha dicho. Así, ha añadido que "la ley establece casos de inadmisión", entre los que se encuentra que la empresa esté "condenada por sentencia firme".

Ha insistido en que el Gobierno de La Rioja está "obligado a firmar con la empresa elegida por la Mesa de Contratación", formada por funcionarios. "La mesa propone y el órgano contratante (el Gobierno) firma", ha subrayado. A la vez, ha querido "reiterar" su "confianza" en la "profesionalidad de los técnicos" encargados.

El proceso de licitación, ha afirmado, "tiene que seguir sus trámites" y, tras ser "el primero en defender la honestidad de los trabajadores públicos", también ha dicho que será "el primero es plantear responsabilidades cuando sea necesario".

Por su parte, la directora general ha explicado que Aralia "no apareció de la nada" y, de hecho, "hace cuatro años se presentó en Santo Domingo y no se le adjudicó".

Aralia, ha dicho, "se podrá seguir presentando a todos los concursos que estime oportunos y la obligación de cualquier administración será estudiar con imparcialidad esa licitación, porque de los contrario será cuanto estará incurriendo en irregularidad".

Desde el PSOE, a Ana Santos las adjudicaciones a Aralia le han olido "mal" y las explicaciones del consejero le han levantado aún más dudas, de forma que Santos ha señalado la posibilidad de que se le vuelva a pedir su comparecencia.

Ésta, además, sólo se producirá en el Parlamento (aunque también se lo haya pedido la Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Logroño) porque Escobar ha comenzado hoy su comparecencia volviendo a decir que es "en este Parlamento" donde le corresponde comparecer.

Santos ha creído difícil que Aralia "siempre sea la mejor" en los concursos, algo en lo que ha coincidido la diputada de Podemos, a la que le ha extrañado que alcanzara 99 puntos, "más del doble" que la siguiente empresa.

La socialista ha dicho que el 7 de abril se abrió el concurso y, el 21 de abril, se produjo una modificación en el pliego; algo que la directora general ha justificado en que había un "error aritmético".

"ESA REUNIÓN NO HA EXISTIDO"

El consejero ha contado cómo no ha recibido notificación alguna del juzgado que tramita el Caso Enredadera para pedirle información. Ha insistido en que se está analizando un sumario que ha publicado Diario La Rioja, pero cuyo original él no ha visto; y que se trata de "conversaciones telefónicas de un tercero".

Con este tercero, F.C (Fernando Corral, aunque el consejero no ha dicho el nombre completo), el consejero ha asegurado que no ha habido reunión alguna. "Esa reunión no ha existido; ni siquiera una llamada", ha afirmado, aunque en las grabaciones diga que va a contactar con él porque tienen buena relación.

A preguntas de la oposición ha dicho que sí que le conoce, pero no ha tenido con él conversaciones sobre este asunto.

En cuanto a Gespol, ha dicho que el Gobierno de La Rioja "no tiene ningún tipo de contrato" con esta empresa. Ha relatado cómo al Gobierno de La Rioja no le corresponde el control del servicio de tráfico, pero se está estudiando poner en marcha una aplicación informática que coordinará a todas las policías locales, ante lo que se recibieron propuestas de empresas, entre ellas Gespol.

Así, en noviembre de 2016 llegó una propuesta instando a una reunión, "pero se declinó la invitación" porque "el Gobierno riojano no puede ser partícipe" y hubo una "única reunión" con la jefa del servicio de coordinación en mayo de 2017, en la que "técnicos" contaron la aplicación que ya tenían Logroño y Santo Domingo. "Y aquí acaba el relato".