Escobar valora unos "muy buenos" Sanbernabés, con "tradición", "novedades" y "disfrutados de la mejor manera posible"

LOGROÑO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

"Muy buenos", con un compendio de "tradición" y "novedades, y, sobre todo, "disfutados de la mejor manera posible". Así ha valorado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, las fiestas de San Bernabé, que este jueves finalizan después de haberse estado celebrando desde el pasado día 7.

Escobar, junto con buena parte del resto de la Corporación municipal, ha acudido este mediodía a la degustación de toro guisado que han ofrecido las Peñas La Rondalosa y Los Brincos, como parte de los votos del santo. Allí, a preguntas de los medios de comunicación, ha afirmado como adelanto que las fiestas de este 2025 "han sido maravillosas".

"Con independencia de que mañana se hará una valoración a fondo y en detalle por las personas que han dirigido, yo creo y adelanto que extraordinariamente bien todo lo que rodea las fiestas como son Miguel Sainz y Laura Lázaro, sí que como alcalde creo que han sido unas muy buenas fiestas", ha asegurado Escobar.

En sus palabras, "no sé si son los mejores San Bernabé que yo recuerdo, pero desde luego han sido unos buenos San Bernabé en el sentido de que ha sido un compendio muy apropiado de todo lo que tiene que darse cita en San Bernabé".

"Tiene que darse cita -ha continuado- la tradición y la tradición la hemos tenido muy presente con todas las implicaciones de Cofradías, todos los colectivos de recreacionistas voluntarios que han hecho que Logroño fuera un magnífico escenario histórico y cultural y que se haya podido disfrutar de todo lo que supuso el sitio de Logroño en todos los rincones".

A ello ha sumado el primer edil logroñés que "hemos tenido también novedades que recreaban ese momento desde el cañonazo, que ha sido importante, hasta aportaciones de otros colectivos y pongo en valor por ejemplo la experiencia maravillosa de las luminarias en torno al Puente de Hierro que yo creo que fue algo un espectáculo inigualable".

Y "lo más importante que es que la fiesta se respiraba en la calle. Hay algo que nos hace únicos a los logroñeses, a la ciudad de Logroño que es cómo entendemos la fiesta, cómo compartimos la alegría, cómo somos capaces de contagiar a todo el que nos visita lo maravillosa que es nuestra ciudad y que a todo ello le tenemos que sumar que tenemos una oferta gastronómica y hostelera que es de un excelente nivel".

Así que, en resumen, "unas buenas fiestas con todo lo que tiene que reunir a mi juicio unas fiestas de San Bernabé, pero si hubiera que destacar el ingrediente fundamental, los fundamentales, la manera de vivir la ciudad de los logroñeses".

Y sobre algunas 'voces' que han hablado en estos días de menos afluencia de público que en otras ocasiones, Escobar ha apuntado que "hay que diferenciar claramente las fiestas de San Bernabé desde las de San Mateo".

Así, ha señalado que "las fiestas de San Mateo son más bulliciosas, son más multitudinarias en el mejor sentido, son las de toda la vendimia, son de alguna manera una cita con toda La Rioja, por decirlo así, y tiene un momento muy, muy idílico, extraordinario, que es el cohete".

Por otro lado, ha reseñado "estas fiestas que nos han de alguna manera identificado, nos han afianzado con lo que representan las fiestas de San Bernabé para los logroñeses y para el que se quiera acercar realmente a la tradición en su más puro estado".

"No se trata tanto de un número, no se trata tanto de que sea multitudinaria, sino de que todo lo que haya se pueda disfrutar de la mejor forma posible", ha subrayado el regidor municipal, para quien "ese objetivo se ha logrado, no sé si ha habido más o menos gente, igual con mucha más gente es más complicado apreciar todo lo que ha habido en la ciudad, pero la sensación que yo tengo es que han sido maravillosas".