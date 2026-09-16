Escolares de La Rioja y Madagascar reflexionan, a través de un cómic, sobre el derecho al acceso al agua

LOGROÑO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Agua de Coco presentará este jueves, 17 de septiembre, a las 11,30 horas, en la Biblioteca Rafael Azcona, el cómic participativo 'Madagascar, Yo sí te veODS - Objetivo agua: JUSTINE', una iniciativa que hermana centros escolares riojanos y de Madagascar con el objetivo de fomentar el diálogo intercultural y la educación en valores globales y que en esta entrega ha abordado el derecho al acceso al agua, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El cómic narra la historia de Justine, una niña de Madagascar, a través de las ilustraciones del dibujante riojano Rubén Ochoa y el guion en el que ha participado el alumnado de cuatro centros educativos riojanos del CEIP Obispo Blanco Nájera, el IES Francisco Tomás y Valiente, el CEIP Navarrete el Mudo y el IES Hermanos D'Elhuyar y de la Escuela Las Salinas que la Fundación Agua de Coco mantiene en Madagascar.

El trabajo realizado por los estudiantes les ha permitido reflexionar sobre un derecho fundamental que todavía no está garantizado para todas las personas y trasladar sus conclusiones al lenguaje del cómic. Los estudiantes no se han limitado a conocer una realidad diferente a la suya. A partir de la historia planteada, han aportado sus ideas y su propia mirada al relato, como parte activa de un proceso que combina aprendizaje, reflexión y sensibilización.

'Madagascar, Yo sí te veODS - Objetivo agua: JUSTINE' forma parte del proyecto Namana, el programa de hermanamiento escolar de Fundación Agua de Coco, que acerca distintas realidades a las aulas, favorece el diálogo intercultural y promueve una ciudadanía más consciente, crítica y solidaria. 'Madagascar, Yo sí te veODS - Objetivo agua: JUSTINE' es un proyecto financiado por el Gobierno de La Rioja y cuenta con la colaboración de la Biblioteca Rafael Azcona de Logroño.

El cómic convierte la educación para el desarrollo sostenible en una experiencia cercana y participativa. El alumnado conoce los retos vinculados al acceso al agua y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reflexiona sobre ellos y utiliza la creatividad para interpretarlos y comunicarlos. La iniciativa busca así que cuestiones globales como el acceso al agua potable entren en las aulas a través de historias concretas y permitan comprender cómo afectan a la vida cotidiana de personas que viven en otros lugares del mundo.

La Fundación Agua de Coco trabaja para contribuir a la mejora de la calidad de vida de la infancia y sus familias, con especial atención a la educación como motor de transformación social. En España desarrolla acciones de sensibilización y educación para el desarrollo que acercan otras realidades a la ciudadanía y promueven el compromiso con los derechos humanos y el desarrollo sostenible.