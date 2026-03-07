La escritora Fernanda Trías ofrece un encuentro este miércoles en Logroño organizado por la revista literaria Fábula

Archivo - La escritora Fernanda Trías - REMITIDA POR LA JUNTA - Archivo

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Pastelería Papín acoge este miércoles 11 de marzo un encuentro con la escritora Fernanda Trías, Premio Nacional de Literatura (Uruguay, 2020), organizado por la ARLEA, editora de la revista literaria Fábula, la Universidad de La Rioja y la Fundación San Millán de la Cogolla.

El acto -con entrada gratuita previa inscripción en www.revistafabula.com con preferencia para suscriptores de la revista- está abierto a todos los públicos interesados en la cultura y el mundo literario que sean, de preferencia, suscriptores de la revista Fábula.

En esta ocasión, Fábula organiza un encuentro literario al margen de la presentación del último número, de la mano de la escritora americana Fernanda Trías. Esta ofrecerá un coloquio acerca de su proceso de creación, de su labor como autora y traductora, de su última obra, Miembro fantasma, publicada en Páginas de espuma.

El coloquio estará moderado por el equipo de la revista con la colaboración de Ángel Matute, responsable del club de lectura El color de la mirada, y está abierto también a que el público participe con sus aportaciones y preguntas.

La suscripción a Fábula - que lleva 30 años impulsando la creación literaria en castellano- puede realizarse también a través de la web e implica la recepción de los dos números de la revista anuales, así como la asistencia a eventos culturales. En este caso, la asistencia al acto incluye un café con pastas a las personas suscritas a la revista.

FERNANDA TRÍAS.

Nacida en Uruguay en 1976, vive en Colombia. Es narradora, traductora y docente de creación literaria. Publicó Cuaderno para un solo ojo, La azotea, La ciudad invencible, No soñarás flores y Mugre rosa.

Por Mugre rosa recibió el apoyo de la residencia Eñe/Casa de Velázquez (España, 2018), el Premio Nacional de Literatura (Uruguay, 2020), el Premio Bartolomé Hidalgo de la crítica (Uruguay, 2021) y el Sor Juana Inés de la Cruz (México, 2021).

En 2024, Mugre rosa estuvo nominada a los National Book Awards en Estados Unidos. Tanto La azotea como Mugre rosa obtuvieron el British PEN Translates Award (2020 y 2022). Sus novelas se han traducido a más de quince lenguas.