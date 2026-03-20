Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la UR cierra la XI Semana de la Ingeniería con entrega de premios - UR

LOGROÑO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja ha cerrado la XI Semana de la Ingeniería Industrial de La Rioja con el acto académico de entrega de premios a los trabajos fin de grado y fin de máster.

Esta undécima edición se ha celebrado del lunes 16 al viernes 20 de marzo organizada por el Gobierno de La Rioja, a través de la ADER, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja (COIIAR), el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja (COGITIR) y la Universidad de La Rioja (UR).

El acto académico de entrega de premios ha estado precedido por la conferencia 'Ingeniería en la era de la IA: o trabajas con Ella o te quedas fuera de juego', a cargo de Francisco Javier Martínez de Pisón, catedrático de Proyectos de Ingeniería de la Universidad de La Rioja.

A continuación, se han entregado los premios a los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG), concedidos por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja a:

Carlos Sáenz Morón, graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, 1er Premio al Mejor Proyecto Aplicado al Ámbito Riojano, dotado con 1.000 euros, por el TFG 'Diseño de plataforma de prototipado rápido de control'.

Este TFG incluye el diseño electrónico completo, las pruebas para comprobar su correcto funcionamiento, la fabricación y montaje de las tarjetas que integran una unidad prototipo de una plataforma Rapid Control Prototyping (RCP), para uso académico en los laboratorios docentes de la UR, enfocado en el control de sistemas de electrónica de potencia.

Gonzalo de Pablo Fernández, graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, 2º Premio al Mejor Proyecto Innovador y Realizable, dotado con 500 euros, por el TFG 'Sistema eléctrico y comunicaciones de dron submarino AUV AUSART I'.

Este TFG aborda la interconexión de sensores y actuadores, coordinándolos mediante un microcontrolador programado específicamente para este propósito, la implementación de un sistema de comunicaciones entre la maqueta del dron submarino y el equipo de control, y el diseño de una interfaz HMI (Human-Machine Interface) para facilitar la interacción entre el usuario y la maqueta. Estos elementos fueron montados físicamente e integrados en un prototipo funcional.

A su vez, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja ha entregado los premios a los mejores Trabajos Fin de Máster (TFM) a:

Susana Chandro Herreros, Máster en Ingeniería Industrial y 1 er premio dotado con 1.000 euros, por el TFM 'Diseño de rotor completo para un aerogenerador horizontal de 1.5 MW'.

El objetivo del TFM es el cálculo y diseño del rotor de un aerogenerador partiendo como dato inicial de la potencia nominal de aerogenerador. Para su realización se ha tenido en cuenta el diseño de las palas y del buje, para poder conseguir un buen funcionamiento del rotor completo.

Víctor Javier Galilea Alsasua, Máster en Ingeniería Industrial y 2º premio dotado con 500 euros, por el TFM 'Soldadura de tubos y placas mediante arco eléctrico revestido'

El TFM aborda el diseño, fabricación y puesta en funcionamiento de un sistema robotizado orientado a la soldadura mediante el proceso SMAW (Shielding Metal Arc Welding), con el objetivo de poner en funcionamiento un conjunto que permita realizar diferentes ensayos para estudios de investigación de manera económica.