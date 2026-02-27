Una escultura de "bronce y alma" custodia el corazón de Logroño, en homenaje a la Policía Nacional y víctimas terrorismo - EUROPA PRESS

LOGROÑO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Espolón logroñés luce oficialmente desde hoy la escultura del Ángel Custodio, de Juan José Quirós, en homenaje a la creación de la Policía Nacional y a las víctimas del terrorismo. Una obra artística en honor al patrón del cuerpo y a todos aquellos hombres y mujeres que "velan por nuestra seguridad, por nuestra libertad y por nuestra convivencia". Un mensaje visual para recordar a la ciudadanía que "la seguridad es la base sobre la que se construye la convivencia".

El solemne acto, que se enmarca dentro de los actos conmemorativos del Bicentenario de creación de la Policía Nacional, ha estado presidido por la bandera de España a la vez que ha contado con la presencia del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, la presidenta del Parlamento riojano, Marta Fernández Cornago, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, el jefe superior de Policía, Manuel Laguna Cencerrado, así como numerosas autoridades locales y regionales.

La escultura, bendecida en su inauguración por el obispo, Santos Montoya, está elaborada en bronce y representa un Ángel Custodio, acompañado de un niño vestido de vendimiador a sus pies con polainas y alpargatas, junto a una planta de vid, que representa el arraigo de la institución policial con la tierra riojana.

Entre los detalles se observa la medalla de la virgen de Valvanera en el pecho del niño, el escudo de la ciudad de Logroño y el emblema de la Diócesis de Calahorra, La Calzada y Logroño en los extremos de su ceñidor así como la placa emblema de la Policía Nacional en el pecho del propio Ángel. "Cada detalle sirve para contar una historia y cada símbolo representa un vínculo", han explicado.

DOS SIGLOS DE ENTREGA Y SERVICIO

Tras una breve intervención por parte del alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, quien ha destacado la importancia de la Policía en "la seguridad, libertad y convivencia de la ciudad", el jefe superior de la Policía, Manuel Laguna, ha tomado la palabra para conmemorar los dos siglos de entrega y servicio del cuerpo con la promesa de "seguir protegiendo a los ciudadanos".

Como ha reflexionado, en estos dos siglos "hay mucho camino recorrido, la historia de la Policía Nacional está grabada en el corazón de miles de familias y en las vidas protegidas". En todo este tiempo, ha indicado, "hemos evolucionado y nos hemos especializado" también en otros tipos de delitos como el ciberacoso o el terrorismo internacional. Contamos -ha dicho- "con una policía del siglo XXI con tecnologías para adelantarnos al delito".

Pero con todo, lo que "nos diferencia" es "la profesionalidad de nuestros hombres y mujeres" que cuentan "con años de formación y de evolución".

Ha desgranado numerosos éxitos operativos realizados en La Rioja para que "nuestras calles sean espacios de convivencia, seguros". Todo ello "con independencia y neutralidad política, siempre con respeto a la legalidad, con rigor y con una plantilla moderna, preparada y bien valorada".

"UN SIGNO DE PAZ, UN VECINO MÁS DE LA RIOJA"

Por su parte, el autor de la escultura, el murciano, Juan José Quirós, ha pedido que esta imagen sea "un signo de paz" un "vecino más de La Rioja, de la protección para todos, un amigo... una obra de alma, no de bronce".

Finalmente, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha tenido un reconocimiento para todos aquellos que "velan por nosotros. A aquellos que nos protegen, que se anticipan, nos acompañan y están presentes". Como esta estatua que nos custodia y protege les ha indicado; "Gracias por vuestra profesionalidad, gracias por vuestra cercanía, gracias por vuestro compromiso, gracias por ser en definitiva ese Ángel Custodio de nuestra ciudad".

De igual manera ha explicado que "esta imagen del Ángel Custodio no es casual, evoca la idea de presencia discreta pero constante de alguien que acompaña sin imponerse de una fuerza que protege sin buscar protagonismo".

"SIN SEGURIDAD NO HAY CONVIVENCIA"

El Ángel Custodio "simboliza esa visión, la de garantizar que podamos vivir en libertad, expresarnos con respeto, caminar sin miedo, desarrollar nuestros proyectos personales y colectivos. No es casual que esta estatua se ubique aquí en el Espolón, un pasillo que ha sido testigo de la historia de Logroño. El kilómetro cero sentimental de esta ciudad. Colocar aquí al Ángel Custodio es reconocer que la seguridad no es un concepto aislado, sino el cimiento sobre el que se construye la vida pública. Sin seguridad no hay convivencia, sin convivencia no hay ciudad".

Con respecto a la institución, ha indicado, "ha evolucionado, se ha modernizado, se ha adaptado a los cambios sociales, tecnológicos y culturales pero hay algo que no ha cambiado nunca y es su vocación de servicio público".

Dos siglos después, ha proseguido, la Policía Nacional sigue siendo "una institucional profesional y cercana que ha sabido afrontar desafíos complejos; El terrorismo, el crimen organizado, la violencia de género, la trata de seres humanos, los delitos de odio y que todavía tiene esos y otros desafíos por delante... En Logroño y en el conjunto de La Rioja la Policía Nacional desempeña un papel esencial".

LA RIOJA, UNA CCAA SEGURA

Y este trabajo se traduce "en datos objetivos" porque, como ha indicado, "nuestra comunidad mantiene niveles de seguridad muy positivos, situándose como la cuarta región con menor tasa de criminalidad de España. Pero más allá de las cifras, lo importante es la percepción de seguridad que sienten nuestros vecinos y vecinas".

"Esa tranquilidad no surge por casualidad, es el resultado del trabajo diario de agentes que patrullan nuestras calles, que investigan delitos, que atienden denuncias, que protegen a víctimas vulnerables, que colaboran con otras fuerzas y cuerpos de seguridad", ha afirmado.

Es el resultado de una labor de coordinación "importantísima con la Guardia Civil y con la Policía Local de Logroño en nuestro caso y, por supuesto, con todas las instituciones implicadas en la seguridad pública".

Además, ha reconocido, la Policía Nacional de hoy es una institución moderna. Cuenta con unidades especializadas en investigación tecnológica, en análisis de inteligencia, en atención a víctimas, en protección internacional pero también es una policía de proximidad, de trato directo.

"Cada vez que una familia encuentra respuesta a una situación de riesgo, cada vez que un joven es orientado en prevención, cada vez que se esclarece un delito, ahí está ese espíritu de su patrón. Vuestra misión no es solo perseguir el delito, sino proteger los derechos y las libertades fundamentales".

Y además, ha asegurado, el Gobierno de España se compromete "con dotar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de los recursos necesarios".

El acto ha finalizado con un homenaje a los profesionales del cuerpo fallecidos en acto de servicio y con el himno de la Policía Nacional

FINANCIACIÓN

Este monumento ha sido posible gracias a la gestión de la Fundación Policía Española. Se ha tratado de una financiación de personas particulares, empresas e instituciones públicas riojanas. Con un presupuesto total de 66.000 euros se han sufragado los gastos de elaboración y de colocación de la estatua gracias a la financiación desinteresada de varias personas, empresas y organismos, tanto públicos como privados.

La placa que se encuentra bajo los pies de la estatua reza el siguiente lema: "En memoria del sufrimiento y sacrificio de las víctimas del terrorismo y sus familias, con motivo del 200 aniversario de la creación de la Policía General del Reino".