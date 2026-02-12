La escultura 'Liberpaz', de Óscar Cenzano, se trasladará a un local seguro de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escultura 'Liberpaz' ha sido trasladada hoy a un local seguro, tal y como estaba planificado en la ejecución de la reurbanización de la plaza de la Constitución.

El artista riojano Óscar Cenzano realizó entre los años 1982 y 1983 esta estatua hueca, en piedra artificial y compuesta por varios fragmentos, ensamblados posteriormente.

A lo largo de sus 39 años en la plaza de la Constitución la escultura "ha pasado por diferentes episodios como exposición a las inclemencias del tiempo, sucesivas limpiezas de pintadas y al remozar la plaza se ha producido la rotura de las manos", según ha explicado su autor.

Recientemente, las vibraciones provocadas por la maquinaria utilizada para levantar el pavimento de la plaza han ocasionado la rotura de las manos de la escultura.

Tras detectarse el daño, se informó a Óscar Cenzano para que pudiera valorar la intervención más adecuada. Entre las posibles soluciones analizadas por los técnicos municipales, el escultor y representantes de la empresa adjudicataria de las obras, Excavaciones Fermín Osés, se contemplaron la reproducción de las manos mediante tecnología 3D, su posterior reintegración a la pieza y el pintado integral de la escultura con el fin de homogeneizar el acabado y disimular la reparación.

No obstante, el artista riojano ha manifestado que "no realizaría ninguna de las propuestas porque no me parecen estéticas ni artísticas" y que "sentiría mucho que la escultura se perdiera, pues es mi primer trabajo expuesto en un espacio público, pero prefiero su retirada a que esté mal representada".

Durante las labores de desmontaje de 'Liberpaz' ha sido necesario romper la peana de hormigón sobre la que se asentaba la obra para proceder a su retirada y custodia, mientras continúan los trabajos de reurbanización, circunstancia que ha ocasionado un nuevo desperfecto.

El Ayuntamiento de Calahorra lamenta los daños ocasionados a la escultura de Óscar Cenzano y subraya que en todo momento se ha actuado conforme a la planificación prevista en la reurbanización de la plaza de la Constitución.

Asimismo, quiere informar de que la semana que viene hay convocada una nueva reunión con el escultor Óscar Cenzano para valorar el estado de 'Liberpaz' y su futuro.