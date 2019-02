La esencia de la 'movida madrileña', presente en el Ayuntamiento de Logroño gracias al 'ojo pop' de Mariví Ibarrola

Publicado 08/02/2019 14:02:26 CET

LOGROÑO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Hay épocas que, por mucho que pase el tiempo, siguen manteniendo una esencia especial que hacen que nunca pasen de moda. Recuerdos que se agolpan en el interior de muchos y de anécdotas o vivencias que permiten que, incluso aquellos que no hayan tenido la oportunidad de conocerlo, lo vean incluso como algo propio. Para ello, el valor de la fotografía ha sido fundamental y así se podrá ver desde este mismo sábado en el Ayuntamiento de Logroño gracias a la mirada 'pop' de Marivi Ibarrola (Nájera, 1956), que ofrece su particular visión de la 'movida madrileña' con 'Inmersión en tu pecera'.

Todo ello a través de más de 50 imágenes, la mayoría en blanco y negro porque "tienen más fuerza, más rasgos, más información" o en definitiva "más alma" que una foto en color "donde se pierden los tonos" que hablan de jóvenes artistas, la mayoría desconocidos en ese momento, y que la periodista y fotógrafa riojana captó con su cámara y los "escasos medios" de la época en Madrid, pero también en otros lugares de España y que ahora podremos ver a partir de este sábado, 9 de febrero, en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logroño.

Unos años (desde 1979 a 1987) en los que esta joven riojana decidió acudir a Madrid a estudiar la carrera de Periodismo y comenzar sus primeros trabajos en los que, sobre todo, recuerda "lo bien que me lo pasaba haciendo fotos. A veces tenía que compartir cámara con algún compañero o amigo, incluso a la hora de revelar las imágenes también tenía que pedir ayuda pero fueron unos años mágicos en los que pude hacer lo que quería. Nadie me mandaba, el criterio era únicamente el mío y eso hace de esta exposición algo especial".

En este sentido, ha indicado, "es cierto que las fotos no son perfectas. Pero hay que contextualizar la fotografía en esa época y eso es lo que hace de estas imágenes algo especial. Muchas veces, hasta que no las revelaba en casa no captaba la esencia total y casi siempre me sorprendía con el resultado. Fue una época de mucho esfuerzo pero muy gratificante".

"Ahora siento nostalgia de esos años, tengo muy buenos recuerdos y buenos amigos y mi trabajo me daba mucha felicidad. Quería ofrecer la cultura de la calle, lo que pasaba en esos momentos, y que los medios me las publicaran. Quería mostrar la esencia, o más bien mi esencia, porque está claro que cada mirada de cada persona es diferente y esta exposición es el resultado de aquello que yo, en ese momento, en ese lugar, capté".

Todo ello ha dado como resultado la creación de un archivo fotográfico único entre los existentes en España que, en formato analógico, documenta toda la cultura joven emergente de esos años.

La exposición 'Inmersión en tu pecera' recoge, en definitiva, una selección de más de 50 fotografías, un retrato de las iniciativas culturales y actitudes sociales ocurridas entre Madrid, La Rioja, Granada, San Sebastián, Vitoria, Guernica y otros lugares del centro y la periferia de España en la década de los 80.

Marivi Ibarrola inició su carrera como periodista y fotógrafa en los años 80 y capturó con su cámara una generación de personajes, músicos y mujeres que transformaron la cultura urbana. Muchas de estas fotografías son inéditas y otras se publicaron en importantes revistas y periódicos de la época.

Fueron realizadas cuando la técnica era analógica y plantea un recorrido libre por aquellos años entre ciudades y destinos. Sus fotografías y reportajes ilustraron importantes publicaciones de la época como Rock Espezial, Ruta 66, Muskaria, Gratix, Metal Urlanch, Tintiman, Rockdelux, Diario Vasco, Diario 16, Interviú, Madrid Me Mata y varios fanzines.

La selección de esta exposición aporta un punto de vista singular a cada uno de los instantes retratados, que acercan al espectador al testimonio de aquella época.

Entre otras fotografías reunidas en la exposición podremos acercarnos al público, los niños, las mujeres y hombres que llenaban las fiestas, los conciertos y la calle en el Madrid de aquella época.

Imágenes que documentan no solo la estética punk/rock, sino la actitud y las historias que cuentan estas fotografía.

Imágenes realizadas por una fotoperiodista, que aportan un punto de vista especial, no solo por poseer el don de la ubicuidad políticamente incorrecta y correcta, sino porque en el aquel momento la fotografía era un ciencia manual y analógica y no había tantas miradas fotográficas que eligieran congelar las miles de escenas y situaciones que le tocó vivir.

La muestra, que se enmarca dentro del programa 'Mujeres en el Arte' permanecerá expuesta hasta el próximo 10 de marzo.

Además, la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha querido participar en la inauguración de la muestra agradeciendo la labor de Ibarrola y, sobre todo, para reivindicar el papel de la mujer en la historia. "Se trata de poner el foco en ellas, en dar a conocer un trabajo que se realiza por derecho propio, y siempre impregnado de esa especial sensibilidad que tenemos las mujeres".

"Pero todavía a veces -ha recordado Gamarra- hace falta esa llamada de atención y como la que realiza un certamen de este tipo, que cada vez cuenta con más recursos y hoy nos trae una interesante exposición que, a través de los ojos de una artista riojana, nos muestra la vida en los años 80".

En el acto también ha participado la directora del festival 'Mujeres en el Arte 2019', Susana Baldor, quien ha explicado que la muestra es una antesala al resto de la programación del certamen, que será presentado próximamente y se celebrará en el mes de marzo.

El programa 'Mujeres en el Arte' surge de un necesario carácter reivindicativo del papel de la mujer en él. No forzando su aparición, sino visibilizando de forma especial la presencia que ya tiene en este mundo.

La inauguración de la exposición se celebrará este sábado, 9 de febrero, a las 13,00 horas, y contará con una visita guiada muy especial a cargo de la artista a la exposición, amenizada con música de los 80 y otras sorpresas. Entrada libre.