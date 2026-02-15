El esfuerzo para alquilar en La Rioja es del 24 por ciento, y el de compra un 14 por ciento

Un edificio - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

LOGROÑO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El porcentaje de los ingresos del hogar necesario para acceder a una vivienda en alquiler se encuentra en el 24 por ciento de todos los ingresos netos de una familia media en La Rioja, mientras que en el caso de la compra esa tasa es significativamente más baja: el 14 por ciento sin tener en cuenta los ahorros necesarios para acceder a la financiación, según un estudio publicado por idealista basado en los datos del cuarto trimestre de 2025. En el caso de la media española, el esfuerzo para el alquiler está en el 38 por ciento, y la compra en el 26 por ciento.

La falta de oferta y el consiguiente incremento de los precios es la causa de que el esfuerzo para comprar o alquilar se sitúe en entornos tan altos, sobrepasando los límites recomendados por los expertos en el caso del alquiler.

ESFUERZO PARA ALQUILAR

Son 12 las capitales en las que el esfuerzo para alquilar una vivienda de dos habitaciones supera el 30 por ciento recomendado por los expertos. Barcelona es ahora la que mayor porcentaje de los ingresos del hogar exige (46 por ciento de los ingresos medios que percibe una familia en la ciudad), seguida por Palma (43 por ciento de los que reciben los locales), Málaga (41 por ciento), Valencia (40 por ciento), Madrid (40 por ciento), Segovia (38 por ciento), así como en Alicante (38 por ciento), Las Palmas de Gran Canaria (35 por ciento), Santa Cruz de Tenerife (34 por ciento), Bilbao (33 por ciento), San Sebastián y Sevilla (31 por ciento en ambos casos).

En la ciudad de Ceuta el esfuerzo se sitúa en el 30 por ciento, mientras que por debajo encontramos a Vitoria (27 por ciento), Guadalajara (27 por ciento), Cádiz (27 por ciento), Salamanca, Girona, Granada, Santander y Pontevedra (que comparten una tasa del 26 por ciento). Por el contrario, el menor esfuerzo se pide en Ciudad Real (18 por ciento), Jaén (19 por ciento), Palencia (20 por ciento), Melilla (21 por ciento), Cáceres (21 por ciento), Teruel, Cuenca, Ourense, Lleida, Lugo, Soria, Huesca, Toledo y Zamora (con 22 por ciento en los 9 casos).

La provincia de Málaga es la que exige un mayor esfuerzo para alquilar una vivienda a los locales, ya que alcanza el 52 por ciento de los ingresos familiares. Le siguen Baleares (con el 46 por ciento de los ingresos), Barcelona (42 por ciento), Santa Cruz de Tenerife (40 por ciento), Comunidad de Madrid (38 por ciento), Las Palmas (38 por ciento), Valencia (37 por ciento) y Alicante (37 por ciento).

Teruel (17 por ciento) es la que exige menos esfuerzo, seguida por Jaén (20 por ciento), Palencia, Ciudad Real, Soria, Lugo y León (que comparten una tasa de esfuerzo del 21 por ciento).

ESFUERZO PARA COMPRAR

En la mayoría de los casos el esfuerzo para comprar es menor que para alquilar, con la excepción de San Sebastián y Palma. Además, son 4 las capitales que tienen tasas de esfuerzo superiores al 30 por ciento recomendado por los expertos: Palma (46 por ciento), Málaga (37 por ciento), San Sebastián (37 por ciento), Madrid (33 por ciento) y Barcelona (30 por ciento).

Por debajo se encuentran las ciudades de Alicante (28 por ciento), Valencia (27 por ciento), Granada (26 por ciento), Santa Cruz de Tenerife (25 por ciento), Cádiz (25 por ciento), A Coruña (25 por ciento), Pamplona, Pontevedra y Vitoria (24 por ciento en los 3 casos). La menor tasa de esfuerzo se da en Jaén, Lleida y Melilla (13 por ciento en las 3 capitales), Zamora, Palencia y Huesca (que comparten un 14 por ciento). Entre las provincias Baleares (46 por ciento) y Málaga (46 por ciento) son las que exigen un mayor esfuerzo. Les siguen Santa Cruz de Tenerife (36 por ciento), Alicante (31 por ciento), Comunidad de Madrid (27 por ciento) y Las Palmas (27 por ciento).

En la provincia de Barcelona se sitúa en el 20 por ciento. Con una tasa del 10 por ciento se sitúa Ciudad Real, seguida por Jaén, Burgos, Zamora y Cuenca (11 por ciento en los 4 casos).