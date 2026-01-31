Espacio Lagares acogerá la proyección de 'Vidas irrenovables'

LOGROÑO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Lagares -c/ Rúavieja nº 20- de Logroño acoge el jueves, 5 de febrero, la proyección 'Vidas Irrenovables' (Metáfora Audiovisual, 2024), un documental que aborda los impactos sociales y territoriales derivados de la implantación de proyectos de energías renovables en distintos entornos rurales de España.

Esta actividad está organizada por el Grupo de Investigación Análisis Sociológico y Cambio Social (ASYCAS) y coordinada por el profesor Sergio Andrés Cabello y la investigadora Laura Ruiz Enciso. La entrada es libre hasta completa el aforo disponible.

La proyección del documental, prevista a las 18:30 horas, se completa con un coloquio posterior en el que participará el director del documental, Francisco José Vaquero Bustillo, e integrantes de movimientos ciudadanos rurales de La Rioja organizados frente a macroproyectos de generadores de energía renovable.

A través de testimonios de población local, colectivos ciudadanos y personas implicadas en procesos de defensa del territorio, el documental Vidas Irrenovables plantea una reflexión crítica sobre los modelos actuales de transición energética y sus efectos en el tejido social, el paisaje y las formas de vida locales.

El encuentro pretende contribuir a un debate plural sobre la transición energética, incorporando perspectivas sociales y territoriales que complementen los enfoques técnicos y económicos habituales.

La actividad tratará de crear un espacio de diálogo y reflexión en torno a la relación entre energía y territorio, así como sobre los conflictos y procesos de contestación social asociados a determinados proyectos de energías renovables.