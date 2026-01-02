Espartero se 'convierte' en el cuarto Rey Mago para animar a comprar esta Navidad en el comercio local de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Espartero se 'convierte' desde hoy y hasta el fin de la Navidad en el cuarto Rey Mago para animar a comprar en estas fechas en el comercio local de Logroño.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, acompañado por representantes de la Cámara de Comercio, de asociaciones de comerciantes, de la Asociación de Belenistas, y de los autores de la indumentaria, ha presentado este viernes esta "impactante" acción.

El montaje representa la imagen de la campaña de dinamización del comercio local logroñés en Navidad 'Esta Navidad, vuelva el comercio de ciudad... al de toda la vida', en la que participan 703 establecimientos (652 comercios y 51 negocios de servicios).

Una iniciativa cuyo objetivo es incentivar el consumo en el comercio local durante este importante período comercial, así como resaltar los atributos del comercio de proximidad, como la cercanía, la confianza y la calidad.

De este modo, desde primera hora de esta mañana y hasta el próximo 5 de enero, la estatua de Espartero del Paseo del Espolón viste una larga capa y un saco de terciopelo y loneta impermeable elaborada por la sastra logroñesa Lola Pérez.

El atavío lo completan una gran corona real de goma eva y varios paquetes con regalos gigantes, construidos por miembros de la Asociación de Belenistas de La Rioja; así como la frase 'Regala y disfruta en tu comercio local', colocada en vinilo sobre el pedestal del conjunto escultórico.

"Aunque el vigente Plan General de Ordenación Urbana y su Guía de Monumentos no concede especial protección a las grandes estatuas de la ciudad, se han cuidado todos los detalles en la elección de los materiales de esta actuación y sus elementos de sujeción para personalizar con este aspecto tan navideño a uno de los símbolos de nuestra ciudad, el monumento ecuestre al general Baldomero Espartero", ha señalado el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz.

En este sentido, Sáinz ha destacado "la gran dedicación, implicación y esfuerzo de las unidades municipales de Patrimonio, Arquitectura y Medio Ambiente, los parques de Bomberos y Servicios, la sastra Lola Pérez y la Asociación de Belenistas de La Rioja por llevar a cabo esta novedosa y llamativa iniciativa de street marketing".

Javier Sainz, propietario de una tienda de telas en la ciudad de Logroño, la persona que, junto con la sastra Lola Pérez, han sido los encargados de materializar el disfraz, ha explicado que, contando con la ayuda de los Bomberos para tomar las medidas, "más un poco de intuición y mucho de experiencia, nos liamos y aquí está el resultado".

Un resultado que ha sido una capa de 4 metros de largo por otros 4 de ancho, de terciopelo azul forrado "para que tenga un poquito de peso y un pelo blanco que tampoco pesara mucho para darle ese aspecto como de Rey Mago", y un saco rojo está hecho con una estructura de goma espuma y rellenado con cajas, de 2 metros de alto con una base de un metro, cuya mayor dificultad "es ver cómo se va a sujetar".

"Realmente, hasta hoy no hemos sabido si era pequeño, si era grande, si iba a quedar bien si iba a quedar mal pero bueno, por lo menos de lo que vemos estamos contentos. Esperamos que guste a todo el mundo y que sea un éxito de campaña", ha afirmado Javier Sainz.

Para el responsable de Comercio de la Cámara, Nando Cortezón, "hay que agradecer al Ayuntamiento este detalle tan bonito de dedicar el aspecto del general Espartero a los Reyes Magos y que invite a comprar en el comercio local".

De modo que ha aprovechado la oportunidad para recordar "a todos los logroñeses y a todos los que nos estén visitando que comprar en el comercio local es algo que es muy sostenible medioambientalmente, que también es sostenible en lo social porque generamos empleo en la ciudad de Logroño y por supuesto también en lo económico porque tributamos y pagamos nuestros impuestos aquí".

Una campaña que, como ha ilustrado por último el concejal con una anécdota, ya está llamando la atención. "Esta mañana pasó por aquí un caballero que era de Ciudad Real y se quedó pegado viéndolo. Y nos ha recordado un poco la historia del general Espartero, que aspiró a ser rey de España en una votación, en la que obtuvo poquitos votos frente a su contrincante que a la sazón acabó siendo rey de España. Bueno, pues por unos días el Espartero va a ser rey", ha finalizado Miguel Sáinz.