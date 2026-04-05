El Espíritu de San Bernabé llega a los colegios: "Los logroñeses no sólo luchaban por la ciudad, también jugaban"

Guardias de Santiago convoca a los colegios de Logroño a recuperar los juegos con los que se divertían los defensores del Cerco de 1521 - GUARDIAS DE SANTIAGO

LOGROÑO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los logroñeses en el siglo XVI "no sólo luchaban por su ciudad, también jugaban", han indicado desde la Asociación Histórico Cultural Guardias de Santiago convocando a los colegios de Logroño al I Torneo Interescolar Juegos del siglo XVI.

Esta iniciativa, desarrollada con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño, invita a todos los centros públicos, concertados y privados de Primaria de la ciudad a incorporar durante el tercer trimestre cinco juegos populares documentados en el Logroño renacentista.

En nota de prensa, Guardias de Santiago ha explicado que el proyecto se fundamenta en un trabajo de investigación propia, avalado por especialistas de la Universidad de La Rioja y el Instituto de Estudios Riojano, (IER), que busca transformar el patio escolar en un escenario de divulgación histórica activa.

A través de esta competición, los alumnos "no sólo conocerán el rigor científico de la época, sino que integrarán en su calendario lectivo las mismas dinámicas lúdicas que practicaban los logroñeses hace quinientos años".

La asociación ha seleccionado cinco juegos populares documentados históricamente en La Rioja del siglo XVI: los Bolos, la Uta, el Filocho, el Tablado y la Calva.

EL JUEGO COMO PARTE DE LA RUTINA

Su recuperación es el resultado de un proceso de investigación propio basado en fuentes primarias de la época, que "avala tanto la autenticidad histórica de los juegos como su vínculo directo con Logroño".

Y es que, han indicado, "los logroñeses del siglo XVI no sólo defendieron su ciudad, también jugaban en sus calles y plazas como parte de su rutina".

La obra de José M. Lope Toledo 'Logroño en el siglo XVI. Diversiones Populares' (1964) acredita, con actas municipales originales, la afición de los vecinos de la época por los bolos, la pelota y la argolla, y recoge las ordenanzas municipales que regulaban dónde y cómo se podía jugar.

Son esos mismos juegos, documentados en las fuentes primarias, los que este primer Torneo Interescolar lleva ahora a los patios de los colegios de Logroño.

El torneo se estructura en dos fases. En la primera, de participación abierta, cualquier colegio podrá trabajar los cinco juegos durante el tercer trimestre e incorporarlos a su propuesta didáctica de la manera que considere oportuna, organizando su propio torneo interno.

Los centros con mayor puntuación media por participante se clasificarán para una Gran Final que se disputará el 5 de junio, el último día lectivo antes de que comiencen las Fiestas de San Bernabé.

"Queremos que los niños y niñas de Logroño conozcan su historia jugando de la misma manera que lo hacían los logroñeses que defendieron esta ciudad hace quinientos años", ha explicado la socia coordinadora del proyecto, Elena María Fernández.

Todos los centros públicos, concertados y privados de Educación Primaria de Logroño están invitados a participar. La asociación ha convocado una reunión informativa para los equipos docentes interesados el próximo miércoles 9 de abril a las 18:00 horas en la Casa de las Asociaciones de Logroño.