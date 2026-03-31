El Espolón acogerá un fin de semana de artesanía con 24 puestos y talleres en el marco de los Días Europeos de la misma

Archivo - Un artesano trabaja en su puesto en un Mercado de Artesanía - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Paseo del Espolón de Logroño acogerá, del 10 al 12 de abril, un fin de semana de artesanía con 24 puestos y talleres en el marco de la celebración de los Días Europeos de la Artesanía.

La Rioja cuenta con 280 carnets de empresas artesanas, y artesanos, repartidos por los sectores agroalimentario, artístico y servicios en 52 municipios, con Logroño y Navarrete a la cabeza, y 57 oficios diferentes, siendo el pastelero el más usado.

Una representación de los mismos se ubicará durante un fin de semana en El Espolón en virtud de un convenio que la asociación de artesanos (ARTESAR) ha firmado con el Gobierno de La Rioja con un importe de 26.000 euros, tal y como ha informado hoy en rueda de prensa el director general de Empresa, Amadeo Lázaro.

Junto con un representantes de ARTESAR, Jorge Martínez, Lázaro ha señalado cómo se considera artesano, en esencia, todo aquello que se realiza a mano o con escasa intervención de la maquina.

Se trata, ha visto, de un "gran exponente del emprendimiento y la habilidad" que "hace que los productos sean únicos". En ese marco, los Días Europeos de la Artesanía son una "herramienta de promoción" para "hacer visible la artesanía".

El evento congregará a 24 empresas acreditadas como artesanas de marroquinería, conservas, apicultura, ceras, pintura, ropa, bolsos de tela, pasteles, bisutería, especias, cerámica, almazuelas y juguetes.

Habrá seis talleres participativos, para adultos y niños, de mermeladas; cuero; bordado; transparencia en piel; pizza de verdura; y fardelejos.

"Hemos querido colaborar", ha explicado Martínez, de El Desván Artesano, "porque necesitábamos sacar a la calle la artesanía para promover nustros productos".

En los talleres, además, demostrarán su hacer. "No hay nada más bonito que poder enseñar nuestro trabajo", ha indicado considerando, además, que el producto artesano va "cogiendo auge" aunque aún tienen que "pelear con grandes las superficies".

Se trata de un producto, ha diferenciado, "duradero" y que une, ha querido constatar Lázaro por su parte, "el bien hacer".

En ese marco, el director general de Empresa ha recordado que, el pasado viernes, se publicó la convocatoria de ayudas (con hasta 135.000 euros) para artesanos, ayuntamientos y asociaciones con el fin de promover esta actividad.

Tienen un eje de implantación y desarrollo y otro de dinamización subvencionando asistencia a ferias y mercados, eventos, promoción con catálogos; y participación en actividades de formación y modernización.