El Espolón de Logroño acoge una "agenda visual" de ACTUAL 26 para no perderse nada del festival más madrugador del año- EUROPA PRESS

LOGROÑO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El paseo del Espolón de Logroño acoge desde este lunes y hasta el próximo 8 de enero "la agenda visual" de Actual 2026 a través de una exposición, compuesta de 12 paneles, para que los ciudadanos puedan conocer de primera mano las principales actividades así como sus horarios para no perderse nada del festival más madrugador del año en España. El festival se celebrará en Logroño del 2 al 6 de enero.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha presentado la muestra realizada por los artistas Marina Stecca y Oze Tajada. Con esta exposición, ha dicho Iturriaga, los ciudadanos "pueden ver con sus ojos lo que después podrán disfrutar con sus sentidos en los grandes conciertos, en las exposiciones, en el cine...".

Los paneles están realizados con una técnica in situ, como ha explicado, "primero se han pintado y luego se han digitalizado. Indican el artista, el lugar dónde se van a producir, entre otros datos.

Iturriaga ha querido aprovechar la presentación de la muestra para animar a todos los riojanos y visitantes a que acudan al festival, aunque como ha reconocido analizando la venta de entradas, "se está llenando prácticamente todo". "Escenario UNIR, con los principales conciertos, los Cafés Cantantes, los pases de Franco Españolas o de Escenario Insólito... tenemos que cambiar ese hábito de programar nuestros actos cuando va a llegar ya la Navidad y hacerlo un poco antes para disfrutar del festival porque ya hay muchas entradas vendidas".

Como ha recordado la página web de actual (actualfestival.com) cuenta con todos los horarios y con la posibilidad de adquirir las entradas.