Estabilidad en las infecciones respiratorias y descenso de la gripe en La Rioja

LOGROÑO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales actualiza este martes, 13 de enero, la situación epidemiológica correspondiente a la semana 2 de 2026, que comprende los días entre el 5 y el 11 de enero, en el marco del Plan de Contingencia frente a la Gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) para la temporada 2025-2026.

Según los datos provisionales de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, La Rioja continúa en fase epidémica, si bien con intensidad baja. Durante esta semana, la incidencia global de las infecciones respiratorias agudas permanece estable, observándose además un ligero descenso de la incidencia de gripe.

En relación con la situación asistencial, el número de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas, por gripe y por Virus Respiratorio Sincitial (VRS) se mantiene en cifras similares a las de la semana anterior, aunque estos datos continuarán analizándose a lo largo de los próximos días.

De acuerdo con el sistema de vigilancia centinela, compuesto por 24 equipos de profesionales sanitarios de Atención Primaria, la incidencia global de las infecciones respiratorias agudas se sitúa en 740,06 casos por 100.000 habitantes, frente a los 743,14 casos por 100.000 habitantes registrados la semana previa. El grupo de edad con mayor incidencia continúa siendo el de los niños y niñas menores de 1 año.

En el caso de la gripe, la incidencia desciende hasta los 108,7 casos por 100.000 habitantes, frente a los 130,99 casos por 100.000 habitantes de la semana anterior. En cuanto a la COVID-19, no se han detectado casos a través del sistema centinela durante esta semana, al igual que en la semana previa.

Con fecha 12 de enero de 2026, la situación hospitalaria en La Rioja es la siguiente: No hay personas hospitalizadas a causa de COVID-19; hay 26 personas hospitalizadas por gripe y un total de 14 personas hospitalizadas por Virus Respiratorio Sincitial (VRS). Estos datos reflejan una situación de estabilidad asistencial, si bien se mantiene una vigilancia estrecha ante la evolución de los ingresos por gripe.

En cuanto a las urgencias, durante la jornada de ayer, día 12, se atendieron un total de 454 personas en los servicios de Urgencias de los hospitales riojanos, de las cuales 375 fueron atendidas en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño (295 adultos y 80 pediátricos) y 79 en el Hospital Universitario de Calahorra (72 adultos y 7 pediátricos).

El Plan de Contingencia permanece plenamente operativo, con medidas escalonadas destinadas a garantizar la capacidad asistencial, el seguimiento de los pacientes más vulnerables y la adecuada coordinación entre los distintos niveles asistenciales y sociosanitarios. Avanza la campaña de vacunación La campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID-19 continúa desarrollándose en La Rioja.

En el caso de la gripe, se han administrado un total de 88.781 dosis, lo que supone 200 dosis más que la semana pasada. La cobertura en personas mayores de 65 años se sitúa en el 64,89 por ciento, con un incremento de medio punto porcentual respecto a la semana previa. En relación con la vacunación frente a la COVID-19, se han administrado un total de 38.189 dosis, 100 más que la semana anterior, alcanzándose una cobertura del 47,71 por ciento en personas mayores de 70 años.

La Consejería de Salud y Políticas Sociales recuerda la importancia de la vacunación como medida clave para prevenir complicaciones graves, especialmente en personas mayores y en otros grupos de riesgo. El Gobierno de La Rioja continuará informando semanalmente sobre la evolución de la gripe, las infecciones respiratorias agudas y la situación asistencial, con el objetivo de garantizar una comunicación transparente y ofrecer información actualizada tanto a la ciudadanía como a los profesionales sanitarios.