Estabilizado el incendio en paraje 'Necutia' de Canales de la Sierra

Zona del Necutia afectada por un incendio en Canales de la Sierra - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Medios terrestres y aéreos han estabilizado, a las 20,30 horas, el incendio en el paraje 'Necutia' de Canales de la Sierra, según ha informado el Gobierno riojano. Ha afectado a una superficie de 0,1 hectárea.

Se mantiene 1 Agente Forestal y dos unidades de Bomberos Forestales. Esta mañana también ha intervenido el helicóptero de Medio Natural para refrescar el perímetro, realizando 6 descargas.

EXTINGUIDO EL DEL 'JUNCAL'

Por otra parte, el incendio que se ha producido esta mañana en la zona denominada de 'El Juncal' en Albelda de Iregua se ha extinguido, quemando 5.000 metros cuadrados de monte bajo y matorral.

En su extinción han intervenido Bomberos de Logroño, un agente forestal, una Autobomba, y una Unidad de bomberos forestales.