La Estación Intermodal de Calahorra completa su oferta de servicios con la apertura de su cafetería este viernes

LOGROÑO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Estación Intermodal de Calahorra alcanza un nuevo hito en su puesta en marcha con la apertura, este viernes, de su servicio de cafetería. Tras la inauguración de la infraestructura el pasado 15 de diciembre, el edificio suma este espacio esencial que genera seis nuevos puestos de trabajo (barra y cocina), reforzando el impacto económico de una obra que supuso una inversión superior a los 4 millones de euros.

Ubicada en la Avenida de la Estación 53, la cafetería dará servicio a los cerca de 149.000 pasajeros anuales que se esperan en la terminal.

El horario de apertura será de lunes a viernes de 6,30 a 22,00 horas, y sábados y domingos de 7,30 a 23,00 horas, cubriendo así la franja operativa de los casi 16.000 autobuses que transitarán por la infraestructura durante 2026. En su oferta, no faltarán los desayunos, las tapas o los platos combinados para resolver de esta manera las necesidades de los usuarios durante todo el día.

La puesta en marcha de este local es el último paso del despliegue progresivo de servicios de la estación, que ya ofrece venta de billetes, sala polivalente y conexión con el autobús urbano.

Este nodo estratégico impulsado por el Ayuntamiento de Calahorra y financiado con fondos europeos NextGeneration-EU y la colaboración del Gobierno de La Rioja, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el propio Consistorio, consolida con esta apertura una movilidad más cómoda y humana para los usuarios del autobús y, cómo no, de tren.

Con este nuevo punto de restauración, la Intermodal no solo optimiza la espera del viajero hacia destinos clave como Logroño y La Rioja Baja, sino que se integra en el barrio como un nuevo espacio convivencial para los vecinos de la zona. Con la llegada de la próxima primavera, los gestores de este nuevo espacio hostelero esperan abrir una atractiva terraza para permitir disfrutar del entorno.