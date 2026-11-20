Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha alertado sobre las estafas a través de plataformas de inversión después de que se hayan interpuesto dos denuncias en La Rioja en las que una víctima perdió más de 33.200 euros y otra de más de 138.025 euros en Logroño.

En nota de prensa, ha relatado cómo el modus operandi utilizado por los estafadores en las dos denuncias en La Rioja ha sido similar, alertando de que los estafadores "cada vez van perfeccionando más la técnica" lo que aporta "mayor credibilidad" a la estafa.

La forma de operar de estos estafadores, ha explicado, comienza cuando las víctimas acceden a un grupo de WhatsApp supuestamente compuesto por inversores y personas expertas en la materia que se hacen pasar por asesores.

En el mismo se les proporciona supuestas directrices de funcionamiento e información acerca de una plataforma de inversiones que, después, estos ciudadanos se descargan.

Una vez dentro, se les pide aportar sus datos personales y bancarios. Después, la plataforma refleja todos los movimientos de inversiones que se han realizado así como las ganancias que se supone que están recibiendo.

El problema es que esas ganancias reflejadas no son reales, sino que son manipuladas por los estafadores. De este modo, las víctimas empiezan a invertir determinadas cantidades de dinero bajo la excusa de recibir grandes rentabilidades económicas y, mientras, observan como su dinero, supuestamente, crece en pocos días.

La actividad que las víctimas ven reflejada en la plataforma les motiva a realizar numerosas movimientos monetarios que ellos ven incrementados con el paso del tiempo.

Al cabo del tiempo, las víctimas intentan recuperar parte de sus inversiones así como los grandes beneficios obtenidos y los supuestos expertos les comunican que, antes de poder retirar su dinero, deben hacer otro pago correspondiente a los impuestos.

Otro modus operandi usado por los estafadores es la asignación de asesores personales, para dar más credibilidad a estas inversiones. Así, una persona física contacta con las víctimas para darles asesoramiento, consejos o técnicas en inversiones.

Este supuesto asesor también les oferta inversiones en determinadas materias prometiéndoles más ganancias. Una de las víctimas que interpuso su denuncia en La Jefatura de La Rioja había invertido en petróleo.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Desde la Jefatura de la Policía Nacional en La Rioja se recomienda, como medidas preventivas, no enviar datos personales a personas que no se conoce, dado que "no se sabe quien se esconde detrás y donde pueden aparecer sus datos".

También, no invertir ninguna cantidad de dinero a través de plataformas desconocidas o de dudosa fiabilidad; no acceder a enlaces de desconocidos o que le llegan sin haberlos solicitado usted previamente; y no fiarse de ninguna llamada de teléfono que le ofrezca productos de inversión con grandes beneficios.

Si ya se ha sido víctima de esta estafa no enviar más dinero y acudir de inmediato a interponer una denuncia y aportar el mayor número de pruebas posible, siendo importante, además, bloquear las cuentas y tarjetas de crédito asociadas para evitar más estafas.

Por otro lado, ha alertado del peligro de enviar DNI a color, pidiendo no hacerlo nunca por mensajería instantánea, ya que no se sabe quién está detrás de esa plataforma y qué puede hacer con él.

La manera correcta de enviarlo es en blanco y negro y pixelando las partes que no son útiles para ese fin. También es recomendable enviarlo con una marca de agua para evitar que sea usado para otro fin.