'Estrenos sin estrenar', 'Cara a cara' y 'Universo Azcona', ciclos de este mes de febrero en la Filmoteca Rafael Azcona

'Estrenos Sin Estrenar', 'Cara A Cara' Y 'Universo Azcona', Ciclos De Este Mes De Febrero En La Filmoeta Rafael Azcona

LOGROÑO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Rafael Azcona presenta en febrero una programación estructurada en torno a los ciclos 'Estrenos sin estrenar', 'Cara a cara' y 'Universo Azcona', que reúne estrenos recientes del panorama internacional, cine europeo premiado en los principales festivales y una amplia presencia de títulos vinculados a la obra del guionista riojano, en el año en el que se conmemora el centenario de su nacimiento.

La programación se desarrollará a lo largo del mes con sesiones los martes y miércoles, a las 19,30 horas, en la sala Gonzalo de Berceo de Logroño.

La programación se abrirá el martes, 3 de febrero, con 'Christmas Eve in Miller's Point', una mirada coral y generacional ambientada en una Nochebuena marcada por tensiones familiares y despedidas, que obtuvo el Premio FIPRESCI en la Seminci. Al día siguiente, el miércoles, 4 de febrero, el Universo Azcona regresará con 'Ana y los lobos', dirigida por Carlos Saura, un inquietante retrato simbólico de la España del franquismo a través de la mirada de una institutriz extranjera.

El martes, 10 de febrero, llegará 'Elskling (Adorable)', un drama noruego centrado en la crisis personal y familiar de una mujer obligada a rehacerse tras una ruptura inesperada, galardonado en el Festival de Karlovy Vary. La obra de Azcona volverá a estar presente el miércoles, 11 de febrero, con 'La prima Angélica', una de las películas más personales de Saura, en la que memoria, infancia y trauma se entrelazan en un relato marcado por la Guerra Civil.

La segunda mitad del mes continuará el martes, 17 de febrero, con 'Jouer avec le feu (Jugar con fuego)', un intenso drama francés sobre la radicalización ideológica y la fractura familiar, protagonizado por Vincent Lindon, premiado en el Festival de Venecia. El miércoles, 18 de febrero, el ciclo dedicado a Azcona se retomará con 'El anacoreta', una parábola existencial escrita por el propio guionista y protagonizada por Fernando Fernán Gómez.

La programación se completará el martes, 24 de febrero, con 'The Return (El regreso de Ulises)', una relectura contemporánea del mito de Odiseo protagonizada por Ralph Fiennes y Juliette Binoche. El mes se cerrará el miércoles, 25 de febrero, con 'Patrimonio Nacional', segunda entrega de la saga de los Leguineche dirigida por Luis García Berlanga, una sátira mordaz sobre la aristocracia española en los primeros años de la Transición.

Todas las proyecciones tendrán lugar a las 19,30 horas en la sala Gonzalo de Berceo de Logroño, con entradas a 2,5 euros (2 euros con carnet joven). Una programación que refuerza el papel de la Filmoteca Rafael Azcona como espacio de referencia para el cine de autor, la memoria cinematográfica y las miradas contemporáneas.