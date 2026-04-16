Estudiantes del Máster de Innovación Educativa sacan la educación física a la calle

Día de la Educación Física en la Calle - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alumnos del CEIP Madre de Dios y del Colegio Los Ángeles han participado en las actividades conmemorativas del Día de la Educación Física en la Calle 2026 llevadas a cabo por estudiantes del Máster de Intervención e Innovación Educativa de la Universidad de La Rioja.

Tal y como ha informado la Universidad de La Rioja, las actividades han estado coordinadas por los profesores Esther Gargallo Ibort y Josep Mª Dalmau Torres, de la asignatura Juego, deporte e innovación en el aula; y Edurne Chocarro de Luis, de la asignatura Prevención del fracaso escolar a través de un proyecto de aprendizaje-servicio.

El objetivo general de la iniciativa es promover la educación física inclusiva -a través de actividades diseñadas y dirigidas por los estudiantes de estas asignaturas del Máster de Intervención e Innovación Educativa de la Universidad de La Rioja- entre el alumnado del CEIP Madre de Dios y del Colegio Los Ángeles.

Además, la iniciativa pretende visibilizar la inclusión a través de la actividad física, promover la actividad física a través de juegos y retos en un entorno abierto, e incentivar la cooperación y el trabajo en equipo entre los alumnos de primaria.

En definitiva, fomentar la educación física como espacio de inclusión y aprendizaje para todos, promoviendo valores como la cooperación, la empatía y el respeto a la diversidad.

El centenar de alumnos del 5.º y 6.º Primaria CEIP Madre de Dios y del Colegio Los Ángeles participantes se han trasladado a las inmediaciones del Polideportivo Universitario, donde han sido divididos en cuatro grupos.

El contenido de la intervención se ha centrado en el juego motor vinculado a actividades de cooperación, retos, juegos alternativos, juegos tradicionales y juegos motrices simples, siguiendo los contenidos impartidos en la asignatura de Juego, deporte e innovación en el aula.

Entre ellos, juegos simples como actividades sencillas que fomentan la participación de todos los estudiantes; y juegos motrices de fácil ejecución encaminados a generar confianza y motivación.

Entre las actividades de cooperación, actividades motrices cuya estructura se presenta del tal modo que condicionan al alumnado a trabajar de manera conjunta para conseguir el objetivo final del juego o actividad.

Además, retos como desafíos físicos y cognitivos que los estudiantes deben superar, preferentemente en equipo, aunque los retos pueden ser colectivos o individuales.

Finalmente, juegos alternativos o deportes no convencionales que promueven la inclusión y la participación de todas las personas implicadas; y deportes o juegos clásicos que por tradición se han ido conservando y transmitiendo de generación en generación.