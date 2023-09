AMP.- Estudiantes de la UR alzan la voz tras los mensajes machistas y sexistas: "Que no haya silencio ni permisividad"

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de la Universidad de La Rioja han alzado su voz este lunes en una concentración en muestra de condena a los mensajes machistas, sexistas y homófobos descubiertos en un 'chat' privado de Whatsapp en el que se estaban organizando las novatadas de Magisterio.

Frente al edificio 'Vives' de la UR, numerosos estudiantes pero también profesores y autoridades locales y regionales han participado en la cita convocada por el Consejo de Estudiantes. Pasadas las 12,00 horas han leído un manifiesto en el que han condenado "con absoluta rotundidad los mensajes y las actitudes discriminatorias que desprestigian al resto de compañeros y compañeras que estudian la carrera de Magisterio".

Así mismo han animado a que "ante este tipo de situaciones se denuncie para que no pudieran repetirse en futuras ocasiones, que no haya silencio ni permisividad".

Según han leído varios estudiantes de Magisterio, Rubén Monreal, Nerea Manubens y Noelia Marzo, en una declaración "los mensajes son cargados de unas actitudes que no se pueden tolerar. Es nuestro deber estar al lado de las víctimas".

Por nuestra parte, afirman, "la confianza dañada entre compañeros costará repararla pero no podemos dejar que esto nos afecte al resto de estudiantes de la carrera, nosotras queremos que la gente no dude de nuestra calidad como futuras docentes, precisamente, queremos educar en los valores de igualdad, respeto y tolerancia".

"ADECUADA EDUCACIÓN AFECTIVA SEXUAL"

Para los estudiantes de la UR, "esta situación desagradable nos trae una enorme oportunidad para que la universidad nos forme en una adecuada educación afectiva sexual. Con ello podremos contribuir en el futuro a que nuestros alumnos nunca más hagan estos comentarios".

Porque, como han expresado, "estos comentarios son una radiografía de lo que como sociedad tenemos que mejorar". "Queremos ser profesores en la que en la clase haya una total aceptación. Estos hechos confirman que es necesaria una asignatura de educación afectivo sexual a lo largo de todas las etapas educativas, adaptándose siempre a la capacidad cognitiva".

Así -finalizan en su comunicado- "no vamos a permitir que este tipo de mensajes se repitan, estaremos siempre con las políticas de igualdad y feministas para que no seamos discriminadas. Políticas progresistas para que ningún estudiante sea acosado ni discriminado por su orientación sexual, no es de la incumbencia de nadie la persona a la que yo quiera amar".

"Decimos basta también a la cosificación de nuestros cuerpos y basta también a los comentarios comparativos sobre nuestro físico. Tolerancia cero hacia el machismo y la homofobia. Se acabó, ni un paso atrás".