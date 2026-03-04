Eurocaja Rural abre su Empuéblate en Logroño comprometiendo su trabajo para seguir abriendo sucursales en La Rioja

Víctor Manuel Martín, director general de Eurocaja Rural - EUROPA PRESS

Víctor Manuel Martín estrena la cita parafraseando a Delibes en 'El pueblo en la cara': "Ser de pueblo es un don de Dios"

LOGROÑO/TOLEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Eurocaja Rural ha trasladado su icónico encuentro 'Empuéblate', que este año celebra su quinta edición, a la ciudad de Logroño, dentro de una comunidad autónoma donde ya tiene presencia y donde tiene previsto seguir creciendo.

Un acto en el que el director general de la entidad, Víctor Manuel Martín, ha sido quien se ha hecho cargo del pistoletazo de salida, asegurando desde el atril que Eurocaja "tiene mucho que aportar" en esa región, como es el hecho de "proteger el derecho de que cada uno viva donde quiera".

Ha ofrecido datos, como que desde 2007 se han cerrado la mitad de oficinas, 128 municipios sin sucursal, se concentra el servicio en 48 localidades.

"No es una cifra, es el síntoma de algo más profundo, la pérdida de oportunidades. Eurocaja nación hace más de 60 años con la misión de imulsar el desarrollo económico y social en los territorios donde opera, ayudando a colectivos. No somos un banco, no somos una caja de ahorros, somos una cooperativa de crédito, y nuestra misión es retornar parte de nuestros beneficios en las tierras donde nos encontramos", ha apuntado.

Una entidad que "abre una oficina cada dos semanas" hasta llegar a las 512, de las 193 que había en 2011 cuando él asumió la Dirección General.

Martín ha dicho sobre 'Empuéblate' que se trata de una "herramienta" que se convierte en espacio para compartir "soluciones que funcionan" en el mundo rural. La Rioja, como el resto de España, "merece una red de servicios, unos pueblos con recursos para atraer talento, porque sus jóvenes merecen poder quedarse si quieren".

El director general, que ha abierto su intervención parafraseando al personaje de Isidoro en 'El pueblo en la cara' de Miguel Delibes, ha comprometido el trabajo de Eurocaja rural con la red rural de La Rioja.

LA BANCA QUE ABRE OFICINAS FRENTE A LA "BANCA BASURA"

Enrique Muñoz, director de división de Negocio de Eurocaja Rural, ha dado continuidad al acto para dictar una conferencia en la que ha puesto de manifiesto las diferencias entra la banca de verdad y la "banca basura".

Y lo ha hecho exhibiendo datos de creación de nuevas sucursales en zonas rurales, poniendo de manifiesto un escenario que en el último año pasa por casi 4.000 quejas al Defensor del Pueblo por la falta de puntos de venta de entidades bancarias o las manifestaciones vistas en pueblos como Monachil.

Ha citado en este punto uno de los mantras de Víctor Manuel Martín: "Vamos a dejar de abrir oficinas el día que alguien se alegre cuando le cierren la suya".

Eurocaja, en su estrategia, lo que ha hecho en todo momento es "seguir abriendo oficinas", llevando su proyecto "por toda España". "A La Rioja no traemos experimentos. Traemos algo que funciona. Venimos con tranquilidad, no venimos a vender humo".

Ha sido en este punto en el que ha confirmado lo adelantado por Víctor Manuel Martín, y es la intención de la marca de seguir abriendo sucursales en todo el territorio riojano.

GOBIERNO RIOJANO COMO EJEMPLO DE POLÍTICAS

En el acto inaugural ha participado el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja, Daniel Osés, quien en conversación con Manuel Campo Vidal ha organizado este miércoles en Logroño, el titular de Despoblación.

Osés ha enumerado todas las medidas del Gobierno riojano destinadas a incentivar la vida en los pueblos, como las aportaciones de cara a ayudar a la adquisición de vivienda por parte de los jóvenes, donde ya más de 1.400 personas han postulado para recibir fondos.

Ayudas de hasta 40.000 euros a fondo perdido combinadas con los avales hipotecarios en condiciones ventajosas han hecho que de los 12 millones iniciales de partida presupuestaria, se haya elevado a 13,1 el montante total, "desde el compromiso de que se van a atender todas ellas".

Ha apoyado el mantenimiento de locales de hostelería en los pueblos, "una figura esencial dentro de que haya vida en un territorio".

Además, se están poniendo en marcha proyectos como el de farmacia rural "para reforzar la labor de las farmacias y todo aquello que hace un farmacéutico, desde atención emocional hasta el apoyo sanitario".

"Miro el futuro con esperanza, como gobierno tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades y cada uno tiene que elegir dónde poder vivir", ha dicho.

Ayudas al transporte con el carnet Rioja Joven Rural, que permite viajar de forma gratuita a menores de 25 años en municipios de hasta 500 habitantes; 27,6 millones de euros para dinamizar carreteras en el medio rural; o una convocatoria para crear centros sociales de convivencia son otras de las medidas que Osés ha deslizado durante su participación en el foro.

A todo esto ha sumado un plan de inclusión financiera, "un reto fundamental para el medio rural riojano"; o el "pionero" Plan Revive, "algo que aglutina dos políticas esenciales para los municipios y para el medio rural, que son facilitar el acceso a la vivienda y luchar contra la despoblación fijando población".

CONÉCTATE 35

Durante la primera parte de la sesión de 'Empuéblate', las decenas de asistentes han podido asistir a la demostración por parte de Hispasat de la importancia de la conectividad en zonas rurales, y lo ha hecho con el ejemplo práctico de cómo se ha conseguido llevar a lugares recónditos la oportunidad de tener red.

Francisco Francés ha explicado las bondades del programa Conéctate 35 para este cometido, una estrategia que recibe su nombre por el servicio que va a tener cada mes, con el IVA incluido y que puede mantener un coste contenido en cuanto a la cuota gracias a que está subvencionado.

Sin permanencia y subvencionado por fondos europeos Programa UNICO Demanda Rural, promovido por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ofrece además la posibilidad de contratar hasta cinco servicios en el caso de que el cliente final sea un Ayuntamiento.