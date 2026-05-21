La Eurocámara pide instaurar el 8 de agosto día europeo en memoria de las víctimas de accidentes laborales

Archivo - Banderas frente a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo - PARLAMENTO EUROPEO/ MICHEL CHRISTEN - Archivo

La Rioja ha registrado, de enero a marzo de 2026, 1.063 accidentes laborales, cinco de ellos graves y dos mortales

BRUSELAS/LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado este jueves la creación de un día europeo en memoria de las víctimas de accidentes laborales y enfermedades profesionales y ha pedido reforzar las medidas de prevención y protección de los trabajadores frente a nuevos riesgos derivados de la inteligencia artificial, el calor extremo y el cambio climático.

En La Rioja se han registrado, entre enero y marzo de 2026, 1.063 accidentes laborales. De ellos han sido leves 1.056 por los 5 graves y dos mortales. Han afectado a 720 hombres y 343 mujeres, según la estadística del Gobierno regional.

La resolución del Parlamento Europeo, aprobada por 395 votos a favor, 12 en contra y 41 abstenciones, insta a designar el 8 de agosto como Día Europeo en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Trabajo y por la Protección y la Dignidad de los Trabajadores, con el objetivo de concienciar sobre la seguridad laboral y promover iniciativas concretas de prevención en escuelas, empresas e instituciones.

Los eurodiputados sostienen que esta jornada, cuya fecha coincide con el aniversario de la tragedia de la mina de Bois du Cazier, en Marcinelle (Bélgica), donde en 1956 murieron 262 mineros de varios países europeos, serviría para mantener viva la memoria de las víctimas de accidentes laborales y enfermedades profesionales en la UE y reforzar la cultura de la prevención y la seguridad en los centros de trabajo.

En este contexto, la Eurocámara ha puesto el foco en los nuevos riesgos laborales asociados a la digitalización y ha pedido a la Comisión Europea que evalúe el impacto de la inteligencia artificial y de los sistemas de gestión algorítmica sobre la salud y seguridad de los trabajadores.

Según advierten los eurodiputados, los empleados de plataformas digitales y aquellos cuya actividad es supervisada o evaluada mediante herramientas basadas en IA pueden verse expuestos a mayores riesgos por la intensificación de los ritmos de trabajo y por prácticas abusivas de vigilancia y control automatizado.

El Parlamento también ha reclamado una mayor protección frente a los riesgos derivados del cambio climático y ha pedido a Bruselas que evalúe específicamente el impacto laboral del estrés térmico, los fenómenos meteorológicos extremos y la contaminación atmosférica.

En particular, los eurodiputados quieren que el calor extremo y los efectos del cambio climático sean reconocidos como factores de riesgo laboral importantes y reclaman mejores medidas de prevención y protección en los lugares de trabajo para proteger a los trabajadores más expuestos.

Asimismo, la resolución subraya la importancia de reforzar las inspecciones laborales y pide a los Estados miembro que doten a las inspecciones de trabajo de personal permanente, recursos suficientes e independencia institucional para garantizar entornos laborales seguros y saludables.

Según los últimos datos citados por la Eurocámara, en 2023 se registraron en la UE 3.298 accidentes laborales mortales y alrededor de 2,8 millones de accidentes no mortales que provocaron al menos cuatro días de baja laboral, especialmente en sectores de alto riesgo como la construcción, el transporte, la industria manufacturera y la agricultura.