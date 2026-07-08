La eurodiputada del PP, Esther Herranz, solicita a la UE "más prevención ante los incendios cada vez más virulentos"

Archivo - La eurodiputada del PP de La Rioja, Esther Herranz. - PP EUROPEA - Archivo

LOGROÑO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Esther Herranz, ha manifestado en el debate sobre emergencias en olas de calor e incendios en pleno del Parlamento Europeo su profunda preocupación ante la preocupante evolución de los fuegos en el continente: "Lejos de remitir la incidencia de los incendios en Europa, como desearíamos, cada año se inician antes y son más virulentos".

Ha considerado "que tenemos una causa pendiente, la prevención". Si bien, la eurodiputada ha reconocido que "la UE es consciente del problema y trata de coordinar mejor a escala europea los efectivos y medios contra incendios".

De la misma forma que ha considerado que "algo ya se ha avanzado en prevención como ejemplo con las NGTs (nuevas técnicas genómicas en agricultura) o el reconocimiento de anteayer a la ganadería extensiva de ovino y caprino, pero aún quedan decisiones políticas y presupuestarias necesarias que evidencien de manera incontestable la apuesta por el retorno poblacional al mundo rural", ha señalado.

En este sentido, Herranz ha criticado la falta de flexibilidad en el marco normativo actual, apuntando directamente a las principales directrices comunitarias. "No se ha modificado legislación como Red Natura 2000, Reglamentos como el de Restauración de la Naturaleza, la Estrategia Forestal 2030, Biodiversidad o Hábitats para volver a permitir sin polémica que la población rural europea vuelva a practicar medidas eficaces para prevenir los desastres naturales que son los incendios, haciendo talas, clareos, limpiezas, veredas, cortafuegos, etc.".

Por todo, Esther Herranz ha hecho un llamamiento urgente a las instituciones para abandonar los debates burocráticos y priorizar la protección del territorio: "No sé a qué estamos esperando pero, mientras discutimos si son galgos o podencos, Europa sigue ardiendo".