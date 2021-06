Eurodiputado César Luena destaca que con la tramitación de la Ley del Clima "marcamos un camino a nivel internacional"

LOGROÑO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PSOE riojano, César Luena, ha destacado que con la tramitación de la Ley Europea del Clima en Bruselas "marcamos un camino a nivel internacional". Un nuevo debate, en el pleno del Parlamento Europeo, ha puesto el foco en el resultado de las negociaciones interinstitucionales que se cerraron con éxito el pasado mes de abril.

Luena, que también es vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente, encargada de gestionar este dossier, ha comenzado su intervención destacando la "victoria de la ciencia, de los activistas, de los jóvenes y del Parlamento Europeo" que esta ley supone sobre "negacionistas y reaccionarios".

El texto legislativo, que prevé una reducción de las emisiones del 55 por ciento para el 2030 (muy superior al 40 por ciento que inicialmente se había propuesto), se apoya también en el papel de los sumideros de carbono (como, por ejemplo, los bosques) para lograr un objetivo de facto del 57 por ciento.

Precisamente en relación con estos, el diputado socialista ha recordado que hace falta un Plan de Restauración de la Naturaleza que contenga "objetivos vinculantes, ambiciosos, de absorciones por sumideros naturales de carbono".

Pero no es el único aspecto para el que ha tenido palabras el eurodiputado riojano, que ha hecho hincapié en todo el trabajo que queda por delante. No solo para alcanzar el objetivo de 2030 (que exigirá la revisión inmediata de todo un paquete legislativo comunitario conocido como Fit for 55 por ciento -listos para el 55 por ciento-), sino también para establecer de cara a 2024 un objetivo intermedio de reducción de emisiones netas para el año 2040.

"Hoy marcamos un camino a nivel internacional [...] no hay otro para evitar un calentamiento global catastrófico. Y esto es una obligación que, hasta ahora, era moral y política, pero también es jurídica", ha declarado Luena en el pleno con satisfacción. La Unión Europea representa junto con EE.UU., China, India, Rusia, Japón y el transporte internacional, el 65 euros de las emisiones mundiales en la última década.

La norma comunitaria ha supuesto un terremoto dentro y fuera de la UE, con cambios legislativos importantes y objetivos de neutralidad climática anunciados en otros grandes países emisores como EE.UU. China o Japón.

Tras la adopción con éxito en el último pleno de la Eurocámara de su informe sobre la Estrategia de Biodiversidad para la UE, Luena ha concluido su intervención solicitando una ley europea de protección para la biodiversidad. "Es la ley que esperamos", ha dicho al vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, presente en la sala, "y pronto".