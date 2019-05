La exgerente del PP se acoge a su derecho al silencio en la comisión parlamentaria que investiga las cuentas del PP

Publicado 06/05/2019 9:51:05 CET

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La exgerente del Partido Popular de La Rioja, Ana Elvira Martínez, ha comenzado hoy su comparecencia ante el Parlamento de La Rioja, dentro de la comisión que investiga las cuentas del PP, acogiéndose a su "derecho constitucional a no contestar a las preguntas de esta comisión".

La comisión parlamentaria que trata de determinar las "responsabilidades políticas por la presunta financiación ilegal del Partido Popular en La Rioja" se ha reunido hoy tras la intervención, mediante videoconferencia el pasado 1 de abril, del extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Martínez ha comenzado leyendo un texto en el que ha señalado la competencia "exclusiva" del Tribunal de Cuentas para "fiscalizar las cuentas de los partido políticos".

Ha añadido que, durante el tiempo que fue gerente (desde 1997 y hasta enero de 2018), las cuentas siempre fueron presentadas a este órgano; y "Nunca el Tribunal de Cuentas ha encontrado ilegalidad, nunca jamás".

Ha recordado que desde enero de 2018 no es la gerente y que ya declaró ante la Audiencia Nacional, remitiéndose a esa declaración. Después, ha afirmado: "Me acojo a mi derecho constitucional de no contestar a las preguntas de esta comisión". Aún así la comisión ha seguido con las intervenciones de los diputados y el silencio de la compareciente.

