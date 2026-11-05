El exministro, Miguel Sebastián, ve "necesaria" una reforma en profundidad de las pensiones tras los últimos "parches"

LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
El economista y exministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, considera "necesaria" una reforma "en profundidad" del sistema actual de pensiones porque como ha indicado, "la última gran reforma que se hizo en España fue la del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Todavía estamos viviendo de esa reforma, porque lo que se ha hecho desde entonces han sido parches".
Por lo tanto, ha reflexionado, "creo que de aquí a los próximos 5 o 10 años habrá que realizar otra reforma en profundidad para garantizar la sostenibilidad".
Miguel Sebastián ha hecho estas declaraciones en el Círculo Logroñés -en la capital riojana- minutos antes de participar en una nueva edición de Diálogos para el Desarrollo bajo el título 'Navegar el cambio: economía, geopolítica y empresa' junto al exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España (2011-2016), José Manuel García-Margallo. Una jornada organizada por Management Activo y patrocinada por Crédito y Caución y Cajamar.
"LAS REFORMAS HACEN SOSTENIBLES LAS PENSIONES"
Preguntado al respecto de la situación actual de los pensionistas, Sebastián reconoce que en España tenemos "dos problemas" por un lado la pirámide demográfica que es "claramente un reto" y, por otro, el "aumento de la longevidad". Por lo tanto "siempre tiene que haber reformas" y, precisamente por ello, gracias a esas reformas, "el sistema es sostenible".
En este punto ha querido defender "la última gran reforma que se hizo en España, la del Gobierno de Rodríguez Zapatero, al retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años y aumentar el cómputo de años de jubilación de los 15 a los 25 años".
"Todavía estamos viviendo de esa reforma, porque lo que se ha hecho desde entonces han sido parches, pero no se ha hecho una gran reforma en profundidad".
ELECCIONES DEL 29N
En otro orden de asuntos nacionales, y con respecto a las próximas elecciones del 29 de noviembre, Sebastián considera que hasta ahora la 'precampaña" ha estado "totalmente influida por la tragedia ferroviaria de Urda" y a partir de ahora "se empezará a hablar de los programas".
A su juicio "sí que está claro lo que el PSOE o el Gobierno de coalición -en caso de que fuera necesario la izquierda- haría en caso de gobernar pero hay muchísima incertidumbre, incluso me lo dicen inversores, de qué es lo que haría el gobierno del PP junto con Vox con la economía española".
En este sentido ha indicado que, por ejemplo, "no sabemos lo que van a hacer con el tema inmobiliario ni tampoco sabemos lo que van a hacer con la inmigración".
LA "DERROTA" DE TRUMP
Finalmente también ha valorado "como un resultado muy positivo" para Estados Unidos la derrota de Donald Trump en las urnas. "Ahora bien -añade- todavía quedan dos años de Trump y van a ser complicados".
Aún así considera que tras estos resultados, "Trump está ahora ya tan debilitado que sí que se va a tener que sentar de verdad y acabar con la guerra de Irán que él mismo ha creado, a pesar de que ha sido perjudicado en su economía y tiene que tirar del apoyo de China para llegar a un acuerdo con Irán y acabar con esa guerra tan absurda".
"Con un Trump más débil creo que será positivo para tratar de llegar a un acuerdo y acabar también con la guerra de Ucrania", ha finalizado.